Kino Paradies in Oberndorf: Baustelle wird zur Geduldsprobe für den neuen Theaterleiter

Dreck, Lärm und vor allem eingeschränkte Befahrung des Talplatzes machen dem neuen Theaterleiter des Kinos in Oberndorf Sorgen. Er verrät, ob deshalb Kino-Besucher wegbleiben.

Orange-weiß-gestreifte Absperrungen, Schotter, Überfahrplatten für parkende Autos vor Geschäften und vor allem die Baustellenfahrzeuge sind auf dem Talplatz nicht zu übersehen. Bereits seit einiger Zeit sind verschiedene Teile des Platzes immer wieder gesperrt, und auch Umleitungen machen es den Geschäften vor Ort immer wieder schwer. Der neue Theaterleiter Jöran Johannsen spricht mit unserer Redaktion über die in seinen Augen unglückliche Situation.

Er selbst ist erst seit Anfang Juni im Kino Paradies in Oberndorf tätig und kennt daher die Situation gar nicht anders. Dennoch ist der Neuzugang nicht gerade glücklich darüber.

Baustelle ständig an einer anderen Stelle

Der Lärm sei zwar im Kino nicht so schlimm, aber der Staub und der Dreck, den die Besucher an ihren Schuhen von draußen hereinbringen, würden sich auf den Teppichen und Böden im Gebäude deutlich abbilden. Das sei ärgerlich, beschreibt Johannsen die Situation.

Doch am schlimmsten sei, dass die Baustelle immer wieder an einer anderen Stelle sei. Es sei schwierig, sich so auf eine Situation einstellen zu können. Jeder Tag könne anders sein. Ursprünglich wurde dieses rotierende System von der Stadt bei den Bauarbeiten eingeführt, um die Geschäfte und Anwohner zu entlasten.

Sperrung auch für Anwohner schwierig

Auf einem Zettel der Baufirma, der an alle Anwohner verteilt wurde, sei auch die Rede von einer Sperrung des gesamten Platzes über eine gewisse Zeit. Doch wann das sein werde und wie lange, stehe auf der Ankündigung „leider nicht“, bedauert der neue Theaterleiter. Das sei nicht nur für die Geschäfte und das Kino unvorteilhaft, sondern auch für die Anwohner, die nicht mehr in ihre Straßen fahren können.

„Die Baustelle ist wirklich nervig und macht keinen Spaß.“ Einmal sei im Kino plötzlich das Wasser weg gewesen. Grund sei ein alter Bauplan des Platzes gewesen nach welchem das Kino eigentlich an einer anderen Stelle angeschlossen sein sollte, als es heutzutage tatsächlich ist, berichtet Johannsen. Und auch der Schaukasten vor dem Kino Paradies werde regelmäßig zugestellt.

Sperrung koste vermutlich Besucher

Er vermutet schon, dass durch die Baustelle auch weniger Besucher ins Kino kommen, verrät er auf Nachfrage unserer Redaktion. Auch die zeitweise ganze Sperrung des Platzes werde ihn „vermutlich den ein oder anderen Besucher kosten“.

Außerdem blickt der neue Theaterleiter gespannt auf die Zukunft. Denn: Die Parkplätze direkt vor dem Gebäude – etwa acht Autos würden hier Platz finden – sind nach dem Umbau des Platzes nicht mehr vorhanden, so Johannsen. Er hoffe ja, dass wenigstens der Schotterparkplatz in Richtung Oberstadt bestehen bleibe.

Im Hinblick auf die eigentlich geplante Nutzung der Stadt ist das jedoch eher unwahrscheinlich. Ursprünglich sollte an dieser Stelle eine Seniorenwohnanlage entstehen. Doch der damalige Investor musste Insolvenz anmelden. Seither ist die Zukunft des Brauerei-Areals erst einmal ungewiss.