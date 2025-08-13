Kino Paradies in Oberndorf: Baustelle wird zur Geduldsprobe für den neuen Theaterleiter

Dreck, Lärm und vor allem eingeschränkte Befahrung des Talplatzes machen dem neuen Theaterleiter des Kinos in Oberndorf Sorgen. Er verrät, ob deshalb Kino-Besucher wegbleiben.
Orange-weiß-gestreifte Absperrungen, Schotter, Überfahrplatten für parkende Autos vor Geschäften und vor allem die Baustellenfahrzeuge sind auf dem Talplatz nicht zu übersehen. Bereits seit einiger Zeit sind verschiedene Teile des Platzes immer wieder gesperrt, und auch Umleitungen machen es den Geschäften vor Ort immer wieder schwer. Der neue Theaterleiter Jöran Johannsen spricht mit unserer Redaktion über die in seinen Augen unglückliche Situation.