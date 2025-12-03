Kino: Neuer Horst-Schlämmer-Film kommt im März in die Kinos

1 Hape Kerkeling bringt seine Kunstfigur Horst Schlämmer zurück (Archivbild). Foto: Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa Erst Stromberg, jetzt die nächste Kunstfigur: Horst Schlämmer alias Hape Kerkeling ist wieder da. Im neuen Film hat der Journalist eine Mission. Denn: «In Deutschland regiert die schlechte Laune».







Berlin - Horst Schlämmer alias Hape Kerkeling kehrt auf die Leinwand zurück - und hat eine Mission. Der neue Kinofilm "Horst Schlämmer sucht das Glück" soll am 26. März 2026 in den Kinos starten, wie es in einer Ankündigung heißt. Als stellvertretender Chefredakteur des "Grevenbroicher Tagblatts" will Schlämmer den Menschen im Land das Lächeln zurückbringen.