Im Sommernachtskino wird am Mittwoch, 6. August, 21 Uhr, der Musikfilm „Lindenberg – Mach dein Ding“ im Hinterhof des „ChaBah“, Bahnhofstraße 13, in Kandern gezeigt.

Die Tragikomödie „Lioness die Löwin“ wird im Kinderferienprogramm am Freitag, 8. August, 10 Uhr, präsentiert. Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro für alle Besucher.

Fest mit Überraschung

Ebenfalls am 8. August läuft im Rahmen des Kino-Sommerfests, das um 19 Uhr beginnt, ein Überraschungsfilm. Die Gäste dürfen sich außerdem auf Livemusik und eine Bar mit einem speziellen Sommerdrink freuen, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist kostenfrei.

Am Sonntag, 10. August, startet das Kinovergnügen um 15 Uhr mit der Wiederholung des Zeichentrickfilms „Peppa und das neue Baby“. Am Sonntag ab 18.30 Uhr zeigt das Kino „Für immer hier“ (Drama/Historienfilm).

Weiter geht es beim Kinderkino-Nachmittag am Mittwoch, 13. August, ab 15.30 Uhr mit dem Zeichentrickfilm „Pippi Langstrumpf in der Südsee“. Das „Kreative Foyer“ öffnet bereits um 15 Uhr, der Eintritt für alle Gäste beträgt fünf Euro. Die Tragikomödie „Der Pinguin meines Lebens“ steht am Donnerstag, 14. August, ab 20.15 Uhr auf dem Programm, wie es in der Mitteilung heißt.

Am Sonntag, 17. August, 15 Uhr, folgt der Familienfilm „Lars ist LOL“. Im Abendprogramm wird ab 18.30 Uhr die Dokumentation „Weisheit des Glücks – Eine inspirierende Begegnung mit dem Dalai Lama“ gezeigt.

Unter freiem Himmel

Das Sommernachtskino präsentiert am Mittwoch, 20. August, 21 Uhr, den Musikfilm „Bohemian Rhapsody“ im Hinterhof des „ChaBah“ in Kandern. Den Wiederholungsfilm „Lars ist LOL“ gibt es am Sonntag, 24. August, ab 15 Uhr zu sehen. Es folgt im Abendprogramm am Sonntag, 24. August, 18.30 Uhr, erneut „Der Pinguin meines Lebens“. Am Sonntag, 31. August, 15 Uhr ist noch einmal „Lioness die Löwin“ zu sehen.

Die Kult-Komödie „Blues Brothers – Extended Version“ zeigt das Kommunale Kino am Sonntag, 31. August, ab 18.30 Uhr.