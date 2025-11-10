Kino Kandern: Schüler-Kurzfilme auf der großen Leinwand

Das Kommunale Kino Kandern wird am Donnerstag, 13. November, zur Bühne für eine außergewöhnliche Frau und eine besondere Begegnung, heißt es in der Ankündigung. Die Verantwortlichen zeigen den Dokumentarfilm „Ich will alles. Hildegard Knef“ – ein Porträt der Künstlerin, die sich nie in Schubladen stecken ließ und mit ihrer Stimme, ihrem Mut und ihrer Widersprüchlichkeit Generationen bewegte, heißt es. Beginn ist um 20.15 Uhr.

Die Regisseurin Luzia Schmid ist persönlich zu Gast. Nach dem Film lädt sie zu einem offenen Gespräch auf der Bühne ein – mit Einblicken in die Entstehung des Films und Raum für Fragen aus dem Publikum.

Für Sonntag, 16. November ab 11 Uhr lädt der Kinoverein zur Sonntagsmatinee ein. Das Ensemble Decibells, Musiker des Basler Symphonieorchesters, tritt mit Percussion und Saxophonen das erste Mal in Kandern im Kinosaal auf. Auf der Kinoleinwand begleiten Kunstwerke des in Frankreich lebenden Künstlers und Plastikers Christophe Hohler das Musikerlebnis.

Die Veranstalter freuen sich auf eine ganz besondere Akustik der Schlagzeuger und Saxophonistinnen im Kinosaal und zudem auf eine neuartige Mischung zwischen Musik, Kunst und Kinogefühl, die es in der Region noch nie gegeben hat, heißt es in der Ankündigung.

Zahlreiche Musiker mit dabei

Es spielen Robin Fourmeau, Szilárd Buti, Mirco Huser, Domenico Melchiorre und Siegfried Kutterer sowie am Saxophon Sandra Brigger und Krisztina Benkovics. Aufgeführt werden Werke von Siegfried Kutterer, Rolf Urech, Frank Zappa und Marc Mellits.

Einen Namen hat sich Decibells mit seinen innovativen Programmen bei Auftritten bei diversen Festivals im In- und Ausland gemacht. Es gab Tourneen nach Indien, Argentinien, Taiwan, Norwegen sowie Konzerte in London, Berlin, Warschau und vielen anderen Musikzentren Europas. Hör- und sehenswert ist laut Ankündigung auch das vielseitige Instrumentarium: Gongs, Reongs Jegogs, Afrobells, alle Arten Trommeln bis hin zu außergewöhnlichen Eigenkreationen. Das Konzert dauert eine Stunde, der Eintritt ist frei und der Hut geht um.

Am Sonntag ab 15 Uhr wird das Kino Kandern zum Schauplatz kreativer Visionen: Die Preisverleihung des Kurzfilmwettbewerbs für Kinder und Jugendliche steht an. Das Thema lautet „Licht“.

Was bedeutet Licht für junge Filmschaffende? Hoffnung, Bühne, Blitz, Sternenglanz oder Schatten? Die eingereichten Kurzfilme von Schülern aus Kandern und der Region zeigen, wie vielfältig und fantasievoll dieses Thema umgesetzt werden kann, heißt es.

Alle Filme werden auf der großen Leinwand präsentiert – ein echtes Kinoerlebnis für die jungen Regisseure und ihr Publikum. Im Anschluss werden die besten Beiträge feierlich ausgezeichnet. Der Eintritt ist frei.