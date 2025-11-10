Kino Kandern: Schüler-Kurzfilme auf der großen Leinwand

Filmabend, Filmpreisverleihung und Sonntagsmatinee – diese Woche ist im Kanderner Kino so einiges geboten.
Das Kommunale Kino Kandern wird am Donnerstag, 13. November, zur Bühne für eine außergewöhnliche Frau und eine besondere Begegnung, heißt es in der Ankündigung. Die Verantwortlichen zeigen den Dokumentarfilm „Ich will alles. Hildegard Knef“ – ein Porträt der Künstlerin, die sich nie in Schubladen stecken ließ und mit ihrer Stimme, ihrem Mut und ihrer Widersprüchlichkeit Generationen bewegte, heißt es. Beginn ist um 20.15 Uhr.