Kino Kandern: Nicht nur Filme, auch Kinogeschichte

Die neue Saison im Kino Kandern steht bevor. Einen Blick hinter die Kulissen des historischen Lichtspielhauses werfen können Besucher am „Tag des Offenen Denkmals“.

Nach einer ruhigen Sommerzeit mit reduziertem Filmangebot startet das Kino Kandern voller Vorfreude in die neue Saison, heißt es in einer Mitteilung. Ab dem 11. September dürfen sich Kinofans wieder auf reguläre Spielzeiten von Donnerstag bis Sonntag freuen. Das Kino bleibt seinem Konzept treu und präsentiert auch in dieser Saison eine bunte Mischung aus Komödien, Dramen, Fantasy und Dokumentationen – für kleine und große Kinofans gleichermaßen.

Zum Auftakt zeigt das Kino Kandern am Donnerstag, 11. September, den Film „Der Salzpfad“. Laut Ankündigung handelt es sich um die bewegende Geschichte zweier Menschen, die nach einem Schicksalsschlag mit ihrem letzten Geld eine beschwerliche Wanderung entlang der englischen Südküste antreten. Am Freitag, 12. September, folgt die englische Originalfassung mit deutschen Untertiteln.

Ebenfalls am 12. September findet ab 10 Uhr das Ferienprogramm statt. Kinder und junge Erwachsene sind zur Fantasy-Komödie „Lilo & Stitch“ eingeladen – ein unterhaltsames Abenteuer voller Herz und Humor, heißt es in der Ankündigung.

Musikalische Überraschung

Am Samstag, 13. September um, 20.15 Uhr, steht der berührende französische Film „Was uns verbindet“ auf dem Spielplan. Am Sonntag, 28. September gibt es noch eine musikalische Überraschung vor dem Film „Heaven can wait – Wir leben jetzt“ im Kinofoyer.

Kino- und Barbetrieb öffnen abends wie gewohnt eine Stunde vor Filmbeginn. Das gesamte Septemberprogramm ist auf der Internetseite des Kino Kandern oder im Aushang zu sehen.

Für Sonntag, 14. September, lädt das Kino-Team anlässlich des bundesweiten „Tags des Offenen Denkmals“ dazu ein, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen. Von 11 bis 18 Uhr stehen die Türen des historischen Lichtspielhauses für alle Besucher offen.

Rundgänge durch das Kino

Zwei geführte Rundgänge ab 11 und 14 Uhr bieten spannende Einblicke in den Kinosaal und den originalen Vorführraum, heißt es in der Ankündigung. Dabei werden nicht nur technische Details erklärt, sondern auch Geschichten und Anekdoten aus der bewegten Vergangenheit des Hauses erzählt.

Das Kino Kandern wurde im Jahr 1956 unter dem Namen Blumenfestspiele eröffnet und ist seitdem ein fester Bestandteil der kulturellen Landschaft der Region. Seit 2007 wird das denkmalgeschützte Gebäude mit viel Engagement und Herzblut vom Verein Kino Kandern betrieben, dessen Mitglieder sich ehrenamtlich für den Erhalt und die Belebung des Hauses einsetzen.

Für die kleinen Gäste steht während der gesamten Öffnungszeit eine Kinderspielecke bereit. Für Erfrischungen ist ebenfalls gesorgt.

Der Eintritt sowie die Führungen sind kostenlos – eine Gelegenheit, ein Stück lebendige Kinogeschichte zu erleben, heißt es.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.kino-kandern.de oder https://kino-kandern.de/movie/tag-des-offenen-denkmals-14-9/.