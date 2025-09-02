Kino Kandern: Nicht nur Filme, auch Kinogeschichte

Die neue Saison im Kino Kandern steht bevor. Einen Blick hinter die Kulissen des historischen Lichtspielhauses werfen können Besucher am „Tag des Offenen Denkmals“.
Nach einer ruhigen Sommerzeit mit reduziertem Filmangebot startet das Kino Kandern voller Vorfreude in die neue Saison, heißt es in einer Mitteilung. Ab dem 11. September dürfen sich Kinofans wieder auf reguläre Spielzeiten von Donnerstag bis Sonntag freuen. Das Kino bleibt seinem Konzept treu und präsentiert auch in dieser Saison eine bunte Mischung aus Komödien, Dramen, Fantasy und Dokumentationen – für kleine und große Kinofans gleichermaßen.