1 Sie stehen mit beiden Beinen für traumhafte Kinowelten im "Subiaco": Vorführerin Brigitte Kirner (links) und die Vorsitzenden Reiner Luppold sowie Gabriele King. Foto: Ziechaus

"Film ab", heißt es wieder im aufpolierten "Subiaco" in Schramberg nach der Renovierung von Fußboden und Sofas – aber wichtiger noch mit neuem Vorstand und erweitertem Vorführerteam.















Schramberg - Verbunden mit einem erneuerten Fußboden in Foyer und Zuschauerraum ist nun auch ein anderes Team an der Spitze nach der Neuwahl des Vorstands im "Subiaco" in der Schiltachstraße in Schramberg. Neben Gabriele King und Reiner Luppold als Vorsitzende werden einige neue Filmvorführer das bewährte Team von insgesamt 88 Ehrenamtlichen verstärken.

An Busanbindung angepasst

Mit einigen weiteren Neuerungen will das "Subiaco" einen Kinobesuch leichter und schöner machen. Künftig soll man "klimabewusst mit dem Bus" dorthin und wieder zurück kommen können. Freitags beginnen die Filme um 19 Uhr, so dass Besucher mit dem Bus auch nach einem Absacker in der "Café Bar Majolika" in die Nachbarorte nach Hause kommen kann.

Regisseure und Schauspieler vor Ort

Als besondere Veranstaltungen sollen einige Filme in Anwesenheit von Darstellern und Regisseuren gezeigt werden, die mit den Besuchern über ihre Filme sprechen. Zu Film "Chumm mit..." nimmt am Samstag, 2. April, der Regisseur Daniel Felix die Besucher mit zu einer Wanderung durch die Schweiz. Am Freitag, 8. April, gibt der Schauspieler Christian Pätzold einen Einblick in seine Arbeit bei "Baden gegen Württemberg". In diesen Film wird Stadtarchivar Carsten Kohlmann in einer zweiten Vorstellung mit einem Vortrag einführen am Samstag, 23. April, zwei Tage vor dem 70. Jahrestag der Staatsgründung vom Ländle, das man nach einem Glas Sekt mit einem milden Lächeln als "The Länd" feiern könnte.

Weitere Ideen fürs Programm

Auch ein Kinobrunch ist an zwei Terminen in den kommenden Monaten geplant, der nächste an Karfreitag, 15. April. Das Seniorenkino soll am Donnerstagnachmittag ab 14 Uhr am 7. April und am 5. Mai mit einem Glas Sekt oder O-Saft eröffnet werden. Natürlich gibt es auch die ganz normalen Filmvorführungen an jedem Tag in einer Woche.