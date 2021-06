1 Christa Ullrich steht in einem ihrer Kinosäle. Gäste wird es hier erst einmal wegen der Maskenpflicht nicht geben. Foto: Alt

Eigentlich hat Christa Ullrich diesem Tag viele Monate entgegengefiebert. Gehofft, dass sie ihr Kino wieder für die großen und kleinen Filmfans öffnen, kann. Doch jetzt, wo es so weit ist, gibt es eine neue Hürde und die heißt Maskenpflicht im Kinosaal.

Rottweil - Man sagt, das Kino spiegelt die Zeit in der wir leben wieder. Das da auch außerhalb der filmischen Erzählung etwas dran ist, bekommen jene zu spüren, die sich nach der monatelangen Abstinenz eigentlich auf einen Besuch des Rottweiler Kinos gefreut hatten. Nun, da die Inzidenz soweit gefallen ist, dass ein Film vor der großen Leinwand wieder möglich wäre, offenbart sich nicht zum ersten Mal in dieser Pandemie die Diskrepanz zwischen dem, was laut Verordnung wieder möglich sein soll und jenem, was in der Realität überhaupt möglich ist.

