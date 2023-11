Kino in Hechingen: Auf welche Filme das Hechinger Publikum wartet

Kino in Hechingen

1 Eine Szene aus dem Film „DUNE 2“ – laut Merkel wird dieser Film vom Publikum besonders sehnsüchtig erwartet. Foto: Warner Bros. Entertainment/Warner Bros. Entertainment

Welche Filme liefen im vergangenen Jahr gut und wie sieht die Prognose für das kommende Kinoprogramm aus? In einem Gespräch mit Ralf Merkel, dem Geschäftsführer der Hechinger Kinos, ging unserer Redaktion diesen Fragen auf den Grund.









Link kopiert



Im Oktober wurden die Hechinger Kinos unter der Leitung von Ralf Merkel mit dem Landespreis für ihr Kinoprogramm ausgezeichnet. In einem Interview mit unserer Redaktion spricht er darüber, was ein gutes Programm ausmacht und welche Filme seiner Meinung nach bei den Besuchern an der Spitze mitspielen werden.