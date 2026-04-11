Kino: Film über Popstar Michael Jackson feiert Premiere in Berlin

2009 starb der «King of Pop». Jetzt erscheint ein Film über die Musiklegende - mit seinem Neffen Jaafar Jackson in der Hauptrolle. In Berlin erzählt er, wie er sich an seinen Onkel erinnert.
Berlin - Viele Fans trugen ikonische Outfits wie einen Glitzerhandschuh, den typischen Hut oder weiße Socken: Der neue Film über die Musiklegende Michael Jackson hat in Anwesenheit von Familienmitgliedern seine internationale Premiere in Berlin gefeiert. Zu dem Event kam unter anderem Jacksons Neffe Jaafar (29), der in dem Biopic "Michael" den "King of Pop" verkörpert.