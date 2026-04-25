Paris ist voller Bilder – und viele davon stammen aus dem Kino. Vor 25 Jahren prägte «Die fabelhafte Welt der Amélie» eines davon besonders. Was ist davon geblieben?

Paris - Vor der Fotokabine in der 53 Rue des Trois Frères stehen junge Leute Schlange. Wenige Sekunden später halten sie schmale Schwarz-Weiß-Aufnahmen in der Hand – kleine Bilder, die wirken wie ein Stück Filmgeschichte. Bis heute sind die Fotostreifen eng mit dem Film "Die fabelhafte Welt der Amélie" verbunden, der vor 25 Jahren aus Montmartre zugleich Kulisse und Sehnsuchtsort machte. Was genau hat der Film geschaffen – und was ist davon geblieben?

Worum geht es in Amélies Welt? Die Geschichte des französischen Regisseurs Jean-Pierre Jeunet mit Audrey Tautou in der weiblichen Hauptrolle handelt von der schüchternen Kellnerin Amélie Poulain, die irgendwann den Entschluss fasst, anderen Menschen zum Glück zu verhelfen.

Sie tröstet eine verwitwete Hausmeisterin mit gefälschten Briefen, bringt eine hypochondrische Zigarettenverkäuferin in eine unerwartete Liebesgeschichte und schickt den Gartenzwerg ihres Vaters auf eine Reise um die Welt. Ihr Blick auf die Welt verändert sich dabei: Sie entdeckt das Besondere im Kleinen – in einer Crème brûlée, einem Bild aus einer Fotokabine.

Der Film ist aktuell bei Amazon Prime Video und Rakuten TV gegen eine Gebühr zu streamen.

Wie viel Amélie steckt heute noch in Montmartre?

Montmartre hat sich erstaunlich wenig verändert. Über dem Viertel thront weiter majestätisch die weiße Basilika Sacré-Cœur. Die steilen Treppen sind dieselben geblieben, die schmalen Straßen auch, und viele Fassaden tragen ihre Filmgeschichte bis heute sichtbar mit sich, wie das Lebensmittelgeschäft in der 56 Rue des Trois Frères "Au Marché de la Butte", das im Film als "Épicerie Collignon" erscheint.

An der Épicerie hängt noch immer das Filmplakat. Die Auslage wirkt unverändert. Hier kaufte Jeunets Filmheldin ein – und rächte sich auf ihre eigene Weise am hartherzigen Gemüsehändler, der seinen Angestellten schlecht behandelte: mit vertauschter Zahnpasta, Salz im Schnaps und kleinen Streichen, die ihn langsam an seinem Verstand zweifeln ließen.

Welche Orte erinnern noch heute an den Film?

Ein paar Straßen weiter verschwindet das "Café des Deux Moulins" hinter einer Bauplane. Hier arbeitete Amélie als Kellnerin, beobachtete ihre Gäste und fand in den kleinen Routinen des Alltags ihre eigene Welt. Auf den Fenstern steht weiterhin der Hinweis auf den "Lunch d’Amélie Poulain", als wäre der Film noch immer Teil des Tagesgeschäfts.

Die Crème brûlée gehört bis heute dazu. Sie steht noch immer auf der Karte – nicht zuletzt wegen jener berühmten Szene, in der Amélie mit der Spitze eines kleinen Löffels die karamellisierte Kruste aufbricht.

Das Studio 28 gehört ebenfalls zum filmischen Montmartre. Das 1928 eröffnete Kino gilt als eines der ersten Avantgarde-Kinos von Paris und steht bis heute für das französische Arthouse-Kino. Amélie beobachtet dort im Film lieber die Gesichter der Zuschauer als die Leinwand – ein Moment, der viel über ihren Blick auf die Welt erzählt.

Warum sind die Fotostreifen bis heute ein Symbol?

Und schließlich die Fotokabine in der 53 Rue des Trois Frères. Durch Jeunets Film ist sie zu einem Symbol geworden. In einer Szene lässt sich Amélie verkleidet fotografieren, um über ein zerrissenes Foto eine Nachricht zu hinterlassen.

Heute stehen dort Menschen Schlange – für genau jene Schwarz-Weiß-Streifen, die längst Teil einer kollektiven Erinnerung geworden sind. Die wenigen noch existierenden analogen Fotokabinen gelten inzwischen als Vintage-Objekte, deren besonderer Look auf Instagram und Tiktok die Runde macht.

Was ist aus Amélies Welt geworden?

Postkarten, mit denen sie ihren Vater einst auf Reisen schickte, wirken heute fast wie Reliquien. Was früher unterwegs geschrieben und verschickt wurde, verschwindet heute in kurzen digitalen Nachrichten – in WhatsApp-Zeilen und Instagram-Bildern, die sofort da sind und ebenso schnell wieder vergehen.

Fotoautomaten stehen als stille Retro-Objekte in Bahnhöfen und Seitenstraßen. Und Gartenzwerge wirken heute wie eine poetische Erinnerung an eine verspieltere Zeit.

Auch das Flanieren selbst hat sich verändert. Wo Amélie beobachtet, wartet und zufällig entdeckt, wird heute navigiert – mit Smartphone, Google Maps und Social Media.

Warum war gerade diese Welt so erfolgreich?

Schon damals wirkte Amélies Welt wie ein Gegenentwurf. 2001 wurde das Leben schneller, digitaler, effizienter. "Die fabelhafte Welt der Amélie" setzte etwas dagegen: Langsamkeit, Aufmerksamkeit und die Idee, dass kleine Dinge Gewicht haben: eine zurückgebrachte Blechdose voller Kindheitserinnerungen, ein versteckter Brief, ein Fund im Fotoautomaten, der ein Leben verändert.

Wer heute Amélies Orte besucht, sucht vielleicht nicht nur einen Drehort, sondern eine andere Vorstellung von Stadt: Nachbarschaft statt Anonymität, Zufall statt Dauerbeschallung, Magie im Alltag statt Effizienz.