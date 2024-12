Kino: Christopher Nolan verfilmt Homers Odyssee

1 Christopher Nolan verfilmt die "Odyssee" von Homer. (Archivbild) Foto: Jordan Strauss/Invision via AP/dpa

Schon länger war klar, dass der neue Film von Christopher Nolan eine Top-Besetzung haben wird. Nun gibt Universal bekannt, worum es in dem neuen Projekt geht.









Los Angeles - Regisseur Christopher Nolan adaptiert in seinem nächsten Projekt die antike Dichtung "Odyssee" von Homer. Der neue Film soll ein "mythisches Action-Epos" werden, wie Universal Pictures auf X mitteilte. Drehorte seien auf der ganzen Welt verteilt. In den Kinos startet der Film des 54-Jährigen ("Oppenheimer", "Interstellar") demnach weltweit am 17. Juli 2026.