Kino: Cannes-Premiere von Mission: Impossible mit Tom Cruise

1 2022 landete er zur Premiere von "Top Gun: Maverick" spektakulär per Helikopter. (Archivbild) Foto: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Drei Jahre nach «Top Gun: Maverick» kommt Hollywood-Star Tom Cruise erneut nach Cannes – diesmal wohl mit dem letzten Kapitel der «Mission: Impossible»-Saga. Cruise wird zur Premiere erwartet.









Cannes - Hollywood-Star Tom Cruise bringt den achten Teil der Actionreihe "Mission: Impossible" zum Filmfestival von Cannes. Wie die Festivalleitung am Dienstag mitteilte, wird "Mission: Impossible – The Final Reckoning" am 14. Mai außer Konkurrenz gezeigt – einen Tag nach der offiziellen Festivaleröffnung.