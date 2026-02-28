Das Lichtspielhaus in Schramberg soll wieder zugänglich werden. Doch selbst Befürworter warnen: Die Asbestreinigung ist kein Selbstläufer.
Am Ende der Debatte stand im Ausschuss für Umwelt und Technik ein entschlossenes Sowohl-als-auch. Mit Nein-Stimmen von Susanne Andreae (SPD/Buntspecht) und Patrick Fleig (CDU) beschlossen die Stadträte, das Lichtspielhaus einer Schadstoffreinigung zu unterziehen. Die Kosten liegen im besten Fall bei 17 600 Euro, sollten die Arbeiten ausgeweitet werden, könnten bis zu 35 600 Euro anfallen. Angesichts der desolaten Haushaltslage fiel die Entscheidung sichtlich schwer.