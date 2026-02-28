Das Lichtspielhaus in Schramberg soll wieder zugänglich werden. Doch selbst Befürworter warnen: Die Asbestreinigung ist kein Selbstläufer.

Am Ende der Debatte stand im Ausschuss für Umwelt und Technik ein entschlossenes Sowohl-als-auch. Mit Nein-Stimmen von Susanne Andreae (SPD/Buntspecht) und Patrick Fleig (CDU) beschlossen die Stadträte, das Lichtspielhaus einer Schadstoffreinigung zu unterziehen. Die Kosten liegen im besten Fall bei 17 600 Euro, sollten die Arbeiten ausgeweitet werden, könnten bis zu 35 600 Euro anfallen. Angesichts der desolaten Haushaltslage fiel die Entscheidung sichtlich schwer.

Ein kurzer Rückblick: Seit Dezember 2025 ist das Gebäude an der Oberndorfer Straße wegen einer Asbestverunreinigung nicht mehr betretbar (wir berichteten).

Vorhänge werden entfernt

OBin Dorothee Eisenlohr warb zu Beginn der Diskussion für Zustimmung zum Verwaltungsvorschlag, eine Fachfirma mit der Reinigung zu beauftragen. Auch Etienne Seif, Abteilungsleiter Hochbau, hielt es für „sinnvoll, das Gebäude wieder zugänglich zu machen“. Geplant sei, die Asbestfasern aus der Luft zu filtern und möglicherweise einzelne Elemente – etwa Textilien – zu entfernen. Gleichzeitig stellte Seif klar, dass im Kino weiterhin Bauteile vorhanden seien, die Asbest enthielten. Eisenlohr ergänzte, bei den zu entfernenden Elementen handle es sich beispielsweise um Vorhänge – „Dinge, die nichts mit dem Denkmalschutz zu tun haben“.

Der Paradiesplatz um das Jahr 1935... Foto: RV

Für Susanne Andreae ist das Kino zwar ein „toller Raum, keine Frage“. „Dennoch sehe ich schwarz für dieses Unternehmen“, sagte sie. Sie bezweifelte, dass diese Reinigung das Gebäude wieder zum Leben erweckt.

...und in den 1960er-Jahren. Foto: RV

Veranstaltungen müssen mit Stadt abgestimmt werden

Ihre Nachfrage, wie lange die Räume nach der Reinigung nicht betreten werden könnten, konnte Seif nicht abschließend beantworten. Nach der Sanierung sei entscheidend, wie mit dem Gebäude umgegangen werde – etwa, wie oft gelüftet werde. Zudem müsse jede Veranstaltung mit der Stadtverwaltung abgestimmt werden, um Aktionen zu vermeiden, bei denen es erneut zu einer Asbestfreisetzung kommen könnte.

Was ist aus Aula-Idee geworden?

Darauf wies auch Stadtrat Michael Melvin (CDU) hin: „Wenn im Inneren nichts passiert, braucht’s erfahrungsgemäß nach einiger Zeit wieder eine Reinigung.“ Sein Fraktionskollege Thomas Brugger forderte einen Kostendeckel. „Der Kostendeckel liegt bei 35 600 Euro“, entgegnete Eisenlohr. Zugleich warf Brugger die Frage auf, ob sich der Förderverein Lichtspielhaus finanziell beteiligen könnte.

Mirko Wittkowski (SPD/Buntspecht) wollte wissen, was aus der Idee geworden sei, das Lichtspielhaus als Aula für den geplanten Schulcampus zu nutzen. Dies sei aufgrund angepasster Planungen nicht mehr aktuell, erläuterte die Oberbürgermeisterin.

Finanzgrab?

Skeptisch äußerte sich Emil Rode (Freie Liste/Neue Liste): „Ich vermute, dass wir hier ein Fass aufmachen und das Ganze zu einem Finanzgrab werden könnte. Dann mache ich lieber ein Schloss dran und lasse es zu.“ Dem widersprach Eisenlohr entschieden: „Solange ich hier noch sitze, wird es kein Finanzgrab werden.“

Zugleich stellte sie in Aussicht, das Gebäude „in gute Hände zu geben“. „Vielleicht in Erbpacht“, sagte sie. Weitere Informationen dazu kündigte sie für eine der nächsten Sitzungen an.