Winterlingen-Benzingen - Eigentlich war das Konzert mit King Ralf als Open-Air-Veranstaltung geplant. Allerdings versprach die Wetterprognose Regen, weswegen die Veranstalter, der Motorradclub Benzingen, auf Nummer sicher gingen und das Konzert vom Hof des Bauunternehmers Artelt in eine benachbarte große Maschinenhalle verlegt haben.

Das tat der Stimmung allerdings keinen Abbruch, auch unter dem Hallendach war sie ausgelassen, als "King Ralf" – bürgerlich Ralf Kopp – aus Daugendorf bei Riedlingen die Bühne betrat und zur Gitarre griff. Der weit über die regionalen Grenzen hinaus bekannte Rockmusiker ist in Benzingen kein Unbekannter: Vor drei Jahren begeisterte er das Publikum in der Festhalle und hat so manchen Fan in Benzingen und Umgebung dazugewonnen.

Nachdem es mehr als zwei Jahre kaum Auftritte gegeben hat, waren seine Fans umso dankbarer, dass King Ralf in Benzingen gespielt hat.

So kamen nach der langen Corona-Zwangspause zu diesem Sommernachts-Rockkonzert neben vielen Benzingern auch etliche Besucher seiner großen Fangemeinde aus benachbarten Orten. Mit seiner unverkennbaren Stimme und einem Outfit, das perfekt zu den Anhängern des zweirädrigen Motorsports passte, traf er gleich den Nerv der Besucher, die ohne Anlaufschwierigkeiten mitklatschten und die Rockklassiker aus den 1970er- und 80er-Jahren mitsangen. Dabei benötigte er nicht viel – lediglich seine Stimme, seine Gitarre und ab und an eine Blockflöte reichten aus.

Rockmusik verbindet Generationen – daher waren im Publikum alle Altersklassen vertreten, wenn auch ein leichter Überschuss derjenigen bestand, welche die Evergreens noch aus ihrer Jugend kennen. Das Repertoire von King Ralf umfasste unter anderem legendäre Hits wie "Sweet Home Alabama", im Original von Lynard Skynard, "We Will Rock You" von Queen und "It’s My Life" von Bon Jovi. Bei Klassikern wie "Summer of ’69" von Bryan Adams und "Johnny B" von den Hooters bewies das Publikum Textsicherheit.

Die Blockflöte als Rockinstrument – das ist selten

King Ralf verstand es an diesem Abend einmal mehr mit Gitarre und Blockflöte zu einer darauf abgestimmten perfekten Lichtshow und bunten Nebelschwaden das Publikum in seinen Bann zu ziehen. Starallüren sind diesem Vollblut-Musiker fremd. Daher mischte sich King Ralf in der Pause rund um die Bar ins Publikum und unterhielt sich an den Stehtischen gerne mit den Gästen.

Auch der Vorsitzende des gastgebenden Vereins MC Benzingen, Stefan Artelt, war von diesem Rock-Abend zum Sommerende vor allem von der Stimmung in der Betriebshalle seines Bruders Rainer begeistert.