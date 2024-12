King of Pop: Michael Jackson Musical feiert umjubelte Deutschlandpremiere

8 Das Musical präsentiert die größten Hits des "King of Pop". Foto: Marcus Brandt/dpa

Seit 2022 läuft «MJ - Das Michael Jackson Musical» am Broadway. Nun hat das Stück in Hamburg Premiere gefeiert. Mit Hits wie «Billy Jean» und «Beat It» geht das Publikum auf musikalische Zeitreise.









Link kopiert



Hamburg - Der "King of Pop" und seine größten Hits: "MJ - Das Michael Jackson Musical" hat am Abend seine umjubelte Deutschland-Premiere in Hamburg gefeiert. Ausgelassen feierte das Publikum zu berühmten Songs wie "Billy Jean", "Beat It", "Thriller" oder "Smooth Criminal" und applaudierte begeistert bei den legendären Moonwalk-Tanzschritten.