Kindheitsträume werden wahr: Bürgermeister und Katharina blicken voller Stolz auf den 569. Kätterlismärkt zurück

23 Gut gelaunt stießen Bürgermeister Michael Moser (rechts) und „Katharina“ Shania Bohy mit den Ehrengästen an. Foto: Köhler

Drei Tage Ausnahmezustand sind schon wieder vorbei: Der 569. Katharinenmarkt ist am Montag zu Ende gegangen. Zuvor ließen sich die Seelbacher die traditionelle Wurst schmecken – und tauschten Geschichten aus, die der Markt dieses Jahr schrieb.









Link kopiert



Für viele ist es der schönste Montag des Jahres: Der letzte Tag des „Kätterlismärkts“ ist traditionell der, an dem vor allem die Seelbacher selbst auf „ihrem Markt“ von Bude zu Bude schlendern, miteinander plaudern und Wurst, Flammkuchen und so weiter genießen. So waren die Straßen auch an diesem Montag wieder gut gefüllt, gleiches galt für das Bürgerhaus, in das die Gemeinde am Nachmittag zum alljährlichen Wurstessen eingeladen hatte.