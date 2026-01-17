Toldi, Tobi und Timmi: Sieben ganz persönliche Kuscheltiergeschichten

Flauschig und unentbehrlich: Zu Kuscheltieren entwickeln Kinder eine enge Bindung. Wie das kommt? Unsere Redakteurinnen und Redakteure erzählen, wie es bei ihnen war.
Sie begleiten uns in der Kindheit, spenden Trost und überdauern oft Generationen. Kuscheltiere erzählen auch etwas über ihre Besitzer, eine Geschichte über uns selbst. Warum sind sie überhaupt für viele Kinder so wichtig? Lernen wir sogar etwas von ihnen? Meist sind Kuscheltiere nach Jahren intensiver Liebe deutlich gezeichnet: Ihnen fehlt gar ein Auge, ein Fuß oder sie sind einfach nur plattgedrückt und glattgeschmust. Unsere Redakteurinnen und Redakteure erinnern sich an eine besondere Beziehung in ihrem Leben.