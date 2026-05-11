Kindeswohl im Fokus: Neues Kindschaftsrecht soll Gewaltopfer besser schützen

Konflikte zwischen getrenntlebenden Eltern entschärfen, von Gewalt betroffene Mütter schützen - das hat sich Bundesjustizministerin Hubig vorgenommen. Ein entsprechender Vorschlag liegt jetzt vor.
Berlin - Um Konflikte zwischen getrenntlebenden Eltern zu entschärfen, schlägt Bundesjustizministerin Stefanie Hubig (SPD) eine Reform des Kindschaftsrechts vor. Der dazu veröffentlichte Entwurf sieht unter anderem vor, dass die Eltern, wenn sie gemeinsam das Sorgerecht ausüben, in der Zeit, die der sie jeweils das Kind betreuen, über Angelegenheiten des täglichen Lebens allein entscheiden dürfen.