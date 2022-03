Kindesmissbrauch in Ebingen

1 Vor dem Hechinger Amtsgericht müssen sich zwei Männer wegen sexueller Übergriffe verantworten. Foto: Maier

Der Vorwurf wiegt schwer: Zwei Männer sollen am 8. März 2020 eine Zwölfjährige und deren Schulfreundin sexuell missbraucht haben. Dafür müssen sie sich vor dem Hechinger Amtsgericht verantworten. Die Zwölfjährige und ihre Eltern treten als Nebenkläger auf.















Hechingen - Laut Anklage waren die beiden Albstädter, Jahrgang 1993 und 1994, Freunde und Arbeitskollegen, an jenem Tag mit dem Mercedes des Älteren in Tailfingen unterwegs. An einer Bushaltestelle sahen sie die beiden Mädchen, die sie bis dahin nicht gekannt hatten, und den jüngeren Bruder der einen.

Vor Gericht behaupteten sie, die Mädchen hätten das Auto angehalten. Letztere, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit aussagten, gaben jedoch an, die Männer hätten angehalten, um nach einer Shisha-Bar zu fragen.

Handynummern getauscht

Wie dem auch sei, man stieg ins Auto, brachte die Mädchen und den jüngeren Bruder nach Ebingen und setzte sie dort ab. Während der Fahrt hatten der jüngere der beiden Angeklagten und die Freundin der Zwölfjährigen bereits Handynummern ausgetauscht. Die Angeschuldigten hätten, so die Anklageschrift, stillschweigend und übereinstimmend geplant, die Mädchen ein weiteres Mal zu treffen, "um mit diesen sexuelle Handlungen zu vollziehen".

Tatsache ist: Sie verabredeten sich mit den beiden Mädchen kurz danach per Whats­App zu einem weiteren Treffen. Gemeinsam fuhr man gegen 16.30 Uhr zunächst zu einem Parkplatz in der Nähe der Volkshochschule, wo man "Wahrheit oder Pflicht" spielte und es zu ersten Küssen und Berührungen kam.

Fahrt zu abgelegenem Parkplatz

Aber der Parkplatz war vermutlich zu exponiert. Um die "sexuellen Handlungen" noch ausbauen zu können, sei man gegen 17.30 Uhr den Berg hoch Richtung Meßstetten gefahren, zu einem abgelegenen Wanderparkplatz.

Dort angekommen, wurde zunächst weiter gefummelt, dann stieg der jüngere Angeklagte zusammen mit dem zwölfjährigen Mädchen aus dem Auto, wie er sagte, "um eine zu rauchen". Laut Anklage geschah das aber nur, damit die anderen beiden im Auto "ungestört" waren.

Alles "nicht schlimm"?

Stimmt, räumte der ältere Angeklagte ein. Die Freundin der Zwölfjährigen habe "reif" ausgesehen, sie habe behauptet, sie sei 16, habe einen Freund, und das alles sei "nicht schlimm". Und: Sie sei erfahren gewesen, das habe er gespürt.

Draußen soll es aber – zumindest laut Anklage – ebenfalls zur Sache gegangen sein: Der Mann habe das Mädchen dazu bringen wollen, ihn mit der Hand und mit dem Mund zu befriedigen. Nachdem sie gesagt habe, dass sie das nicht wolle, habe er schließlich von ihr abgelassen und man sei wieder ins Auto gestiegen. Wie alt das Mädchen zu dem Zeitpunkt gewesen sei, hätten sie beide nicht gewusst. Alles in allem wird nach dieser Eskapade dem jüngeren Angeklagten schwerer sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen, dem älteren Beihilfe.

Mädchen hat Angst, allein auf die Straße zu gehen

Mit der Zwölfjährigen sei nichts gelaufen, behaupteten die beiden Angeklagten. Die Aussagen der 55-jährigen Mutter, der Polizeibeamtin, die in dem Fall ermittelt hatte, der Klassenlehrerin der Zwölfjährigen und des Klassenlehrers der Freundin besagten das Gegenteil.

Ihre Tochter habe seit jenem Vorfall Angst, allein auf die Straße zu gehen, sagte die Mutter, für die das Gericht eine Italienisch-Dolmetscherin hinzugezogen hatte. Erfahren habe sie vom Schulleiter, dass etwas Schlimmes geschehen sei.

Danach sei sie von der Polizei zur Vernehmung vorgeladen worden. "Ich sollte die Kleider und die Unterwäsche meiner Tochter mitbringen", erinnerte sich die Frau. "Sie hat mich gefragt: Mama, bist du böse mit mir?"

Mädchen vertrauen sich Lehrkräften an

Die Schule habe die Polizei eingeschaltet, nachdem das Mädchen sich ihrer Klassenlehrerin anvertraut hatte. Das "Schlimmste" sei aber nicht passiert: Die Untersuchung beim Hausarzt habe ergeben, dass das Mädchen "nicht berührt" worden sei. Die Freundin der Tochter, die bis dahin in ihrem Haus aus und ein gegangen sei, habe dort seither nichts mehr zu suchen.

Die Mutter der Freundin, mit der sie ebenfalls Kontakt gehabt habe, habe davor schon gesagt, ihre Tochter sei ein "schlimmes Mädchen". "Ich habe mir sowas nie vorstellen können", sagte die Frau im Zeugenstand.

Die vergangenen zwei Jahre beschrieb die Frau als "Höllenjahre". Seit Juni 2021 habe das Jugendamt dem Mädchen eine Betreuerin zur Seite gestellt. Seit dem vergangenen Jahr gehe ihre Tochter in eine andere Schule. "Ich hoffe, dass es ihr dort besser geht", sagte die Frau. 2020 sei ihre Tochter nicht gut gewesen in der Schule, sie selbst habe in Scheidung gelebt, "wir hatten zuhause Probleme".

Kommissarin beschreibt Opfer als "typisches Kind"

Die Polizeihauptkommissarin, die die Aussage des Mädchens aufgenommen hatte, sagte, dass sie die Zwölfjährige als "typisches Kind" erlebt habe. Sie habe bei dem schmächtigen Mädchen keine Anzeichen für Pubertät entdeckt.

Den Eindruck bestätigte auch die Klassenlehrerin: Das Mädchen sei "eher still und schüchtern" gewesen, habe im Unterricht leise gesprochen: "Optisch konnte man sie als Fünftklässlerin wahrnehmen."

Plädoyers beim Fortsetzungstermin

Das Mädchen sei am Tag nach dem Vorfall nicht in die Schule gekommen. Am nächsten Tag habe das Kind sie um ein Gespräch gebeten, habe ihr alles erzählt. Auch die Freundin der Zwölfjährigen habe sich ihrem Klassenlehrer anvertraut, ihm alle Einzelheiten geschildert. Die Pädagogen gingen zum Schulleiter, die Sache schlug Wellen.

Die Verhandlung wird an einem weiteren Termin fortgesetzt. Für diesen sind dann die Plädoyers vorgesehen, und es ist mit einem Urteil zu rechnen.