Kinderyoga-Trainerin aus Albstadt: „Wer keine Kerze kann, macht einfach ein Teelichtchen“

„Wer keine Kerze kann, macht einfach ein Teelichtchen“, könnte ein Lebensmotto sein. Kommt aber aus dem Bereich Yoga und zeigt, dass es keinen Leistungsdruck gibt. Jenem möchte Brigitta Losse nämlich entgegenwirken. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen, die teilweise unter Schulstress leiden und in ihrer Freizeit oft mit Reizen überflutet werden, wenn sie in den Sozialen Medien unterwegs sind. Mehr Achtsamkeit, mehr Ruhe, ein besseres Körperbewusstsein – dafür plädiert die 63-jährige Yogalehrerin aus Albstadt.

Sie hat in Stuttgart ihre Ausbildung zur Kinderyoga-Trainerin abgeschlossen: „Das hat richtig Spaß gemacht.“ Auf die Idee mit Yoga für Kinder kam Brigitta Losse, als ihre Tochter, die Grundschullehrerin ist, über Schülerbetreuung in Arbeitsgemeinschaften gesprochen hat. Sie selbst ist vor rund zehn Jahren zum Yoga gekommen bei einem Schnupperkurs in der Reha. Seither ist sie dabei geblieben. Weil Yoga nicht einfach ein Sport ist. Es kann zwar anstrengend sein und dient mit Dehnübungen dem Muskelaufbau, wie Brigitta Losse erklärt, aber dann gibt es auch wieder entspannende Elemente. „Bei Meditation, Achtsamkeit und Atemübungen kann man total herunterfahren“, meint die 63-Jährige.

Muskelaufbau und Entspannung

Jede Yogastunde sei in der gleichen Weise aufgebaut: Atemübungen zum Ankommen, bei denen man mindestens fünf Minuten ganz bei sich selbst ist, danach macht man Körperübungen und zum Schluss folgt die Entspannung. Insofern fördert laut Losse Yoga eine bessere Körperhaltung, stärke die Muskeln und bringe Körper und Geist in Einklang. „Man spürt die Grenzen. Wie weit kann ich gehen?“, erläutert die Kinderyoga-Trainerin und meint: „Die Achtsamkeitsübungen sind auch im Alltag anwendbar. Dabei entspannt man dann automatisch.“

Auch die Kurse für Kinder, die neu in Ebingen anlaufen, folgen diesem traditionellen Ablauf. Und doch sieht solch eine Einheit für Fünf- bis Zehnjährige wieder ganz anders aus. „Die Übungen werden verpackt in eine Geschichte. Es gibt kurze Spiele weil die Kinder die Aufmerksamkeit nicht so lange halten können. Auch müssen die Jungen und Mädchen die Übungen nicht so lange halten.“ Sogenannte Asanas, also bestimmte Yogastellungen, dürfen die Kinder aufgrund ihrer Körperentwicklung nicht umsetzen. Letztlich solle das Ganze auch kein Wettbewerb sein, wie die Yogatrainerin klarstellt. Jeder macht Übungen, wie er kann. Eben ohne Leistungsdruck. Statt einem „Baum“ könne man beispielsweise auch „Baumwurzeln“ machen. Das habe laut Brigitta Losse denselben Effekt: „Es gibt immer Alternativen.“

Eine Reise nach Indien

Ihre Vision ist es, dass irgendwann einmal in den Schulen Yoga als Projekt angeboten werde. In Indien werde beispielsweise Yoga an den Privatschulen gelehrt. „Das kommt immer mehr“, berichtet Brigitta Losse. Und die Vorteile lägen auf der Hand: Man braucht keinen festen Übungsraum, kleine Sitzkissen reichen vollkommen aus. Die Geschichten für ihre Yogakinderstunden erfindet die Albstädterin selbst. Mal reist sie mit den Kindern in der „Reise nach Indien“ mit dem fliegenden Teppich über hohe Berge, dann landet man, sieht einen Fluss und Fische, im Dschungel trifft man auf eine Kobra. Und bei den Stichwörtern Berg, Fisch, Kobra und dergleichen werden dann die entsprechenden Körperhaltungen ausgeführt. Das macht den Kindern riesig Spaß.

In vielen Städten gibt es das Angebot Kinderyoga mittlerweile, weiß Brigitta Losse. „Die Kinder brauchen keine teure Sportausrüstung, sondern kommen lediglich in bequemer Kleidung“, erklärt sie. „Gut ist es, wenn die Kinder mit der Zeit eine Routine aufbauen, damit sie diese nutzen können, wenn das Leben für sie turbulenter wird, wenn Selbstzweifel an ihnen nagen oder die Pubertät eine emotionale Achterbahnfahrt mit sich bringt. Mit Yoga steigt das Selbstbewusstsein, die Motivation und die Konzentrationsfähigkeit“, so die Albstädterin, die sich noch gut an die Anfänge der Yoga-Welle in Deutschland erinnert. Damals turnten „aufgetakelte Stars“ im Fernsehen auf der Yogamatte herum. Aber das habe sich mittlerweile gewandelt. Yoga ist für jedermann – und eben auch für Kinder geeignet.

Yoga

kommt aus Indien und wurde dort vor etwa 5000 Jahren entwickelt. Es geht um die ganzheitliche Betrachtung von Körper und Geist. Es gibt inzwischen verschiedene Arten von Yoga, die in der gesamten Welt praktiziert werden. Elemente sind unter anderem Körperübungen (Asanas), Atemübungen (Pranayama) und Meditation (Dhyana).