Kinderyoga-Trainerin aus Albstadt: „Wer keine Kerze kann, macht einfach ein Teelichtchen“

Warum Yoga schon im Vorschul- und Grundschulalter für Kinder hilfreich sein kann, erklärt Kinderyoga-Trainerin Brigitta Losse aus Albstadt.
„Wer keine Kerze kann, macht einfach ein Teelichtchen“, könnte ein Lebensmotto sein. Kommt aber aus dem Bereich Yoga und zeigt, dass es keinen Leistungsdruck gibt. Jenem möchte Brigitta Losse nämlich entgegenwirken. Vor allem bei Kindern und Jugendlichen, die teilweise unter Schulstress leiden und in ihrer Freizeit oft mit Reizen überflutet werden, wenn sie in den Sozialen Medien unterwegs sind. Mehr Achtsamkeit, mehr Ruhe, ein besseres Körperbewusstsein – dafür plädiert die 63-jährige Yogalehrerin aus Albstadt.