Die Vorfreude auf Weihnachten ist für viele Menschen fast genauso schön wie das Fest selbst. Kinder verbringen die Zeit gerne damit, einen Wunschzettel zu schreiben. Doch in manchen Familien ist das Geld so knapp, dass nicht genug übrig bleibt für ein Weihnachtsgeschenk an die Kinder.

Damit diese dennoch einen Grund zum Strahlen haben, gibt es in Oberndorf die Kinderwunschstern-Aktion, die von der Bürgerstiftung Oberndorf in Zusammenarbeit mit dem Amt für Soziales organisiert wird.

Ab Freitag gibt’s die Sterne

Familien in wirtschaftlicher Not wurden über Zeitungsberichte, Anzeigen und Plakate an Kindergärten, Schulen und über die jeweiligen Apps dazu aufgefordert, sich – mit entsprechenden Nachweisen zu ihren finanziellen Verhältnissen – zu melden. Denn bei der Kinderwunschsternaktion werden Kinder bis zwölf Jahre aus finanziell schwachen Familien beschenkt.

Beim Amt für Soziales werden die eingereichten Wünsche geprüft: Bis auf Kriegsspielzeug, DVDs und Videospiele ist alles erlaubt, was das Kinderherz erfreut. Der Wert des Geschenks darf 30 Euro zudem nicht überschreiten.

Nach der Abgabe und Überprüfung werden die Wünsche auf Sterne geschrieben, die in diesem Jahr von der Mitmachinitiative Oberndorf gebastelt wurden. Welches Kind hinter welchem Wunsch steckt, wissen dabei nur Kind und Familie selbst und das Amt für Soziales, nicht aber der Schenkende. Er erhält lediglich die Information, wie alt das Kind ist und welches Geschlecht es hat.

Nun warten ab Freitag, 1. Dezember, sage und schreibe 152 Wunschsterne auf ihre Erfüller. Man findet sie in der Kreissparkasse in der Oberndorfer Oberstadt, im Rathaus in Bochingen, in der Volksbank auf dem Lindenhof oder an der Zentrale im Oberndorfer Rathaus.

Für ein Strahlen sorgen

Wer einem Kind eine große Freude machen will, der holt einen Stern ab, erfüllt den Wunsch darauf und gibt das Geschenk entweder an den Schaltern der Kreissparkasse und Volksbank oder direkt beim Amt für Soziales bis spätestens Freitag, 15. Dezember, ab.

Wichtig ist, dass das Geschenk verpackt und mit dem zugehörigen Stern samt Nummer gekennzeichnet ist. Nur so ist gesichert, dass jedes Geschenk auch beim richtigen Kind ankommt.

Natürlich dürfen auch mehrere Sterne mitgenommen werden – die Wünsche darauf sollten aber auch erfüllt werden. Sollte man es wider Erwarten nicht schaffen, das Geschenk rechtzeitig zu besorgen, bittet die Bürgerstiftung darum, zumindest auf dem Amt für Soziales Bescheid zu geben, damit dieses noch kurzfristig aktiv werden kann und kein Kind, das voller Vorfreude auf die Bescherung ist, am Ende leer ausgeht.

Die Geschenke werden dann am Montag, 18. Dezember, von Mitarbeitern des Amtes für Soziales verteilt und sorgen hoffentlich dafür, dass die Kinder und ihre Familien die finanziellen Sorgen ausblenden und sich einfach nur über ein besinnliches Weihnachtsfest freuen können.