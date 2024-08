1 Die Märchenerzählerin Sigrid Maute an der Rapunzel-Station des Hechinger Märchenpfads. Auch dort macht der Erzählspaziergang Station. Foto: Stadt Hechingen/Dietmar Maute

Hören und sehen verbinden die Märchen-Erzählspaziergänge von Sigrid Maute. Los geht es am Donnerstag, 29. August.









Diese Touren sind geeignet für Kinder im Alter ab fünf. Die Märchenerzählerin Sigrid Maute und die Stadt Hechingen bieten sie auf dem Hechinger Märchenpfad am Martinsberg an. Das Besondere: Ob gestiefelter Kater, Schneewittchen oder Hänsel und Gretel – Sigrid Maute trägt die beliebten Erzählungen an den Stationen vor, die zum Märchen passen.