Kinderuni in Grenzach-Wyhlen: Wie Menschen in der Eiszeit gelebt haben

Bei der Kinderuni in Grenzach-Wyhlen haben mehr als 200 Kinder von Paläotechniker Markus Klek gelernt, wie Menschen während der Eiszeit lebten.
Mehr als 200 Kinder hatten sich im Saal des Hauses der Begnung versammelt, um der Vorlesung der Kinder-Uni zu lauschen. Zunächst erklärte Paläotechniker Markus Klek, den Zeitraum der letzten Eiszeit, die vor 115 000 Jahren begonnen hatte und vor etwa 12 000 Jahren endete. Doch wie lebten die Menschen während der Eiszeit und wie konnten sie überhaupt überleben.