Kinderuni Grenzach-Wyhlen: Wie man Kinder mit Wissenschaft begeistern kann

Mit einer Vorlesung über das Universum endete die dritte Ausgabe der Kinderuni im Haus der Begegnung. Die vor zweieinhalb Jahren gegründete Einrichtung ist ein Erfolg.
„Die wichtigste Grundlage der Forschung ist die Neugier.“ Mit dieser Aussage beendete Kinderuni-Gründer Manfred Mutter dies diesjährige Ausgabe, die in der Doppelgemeinde zum dritten Mal angeboten wurde. Mit bis zu 280 Anmeldungen erhielten die Verantwortlichen erneut eine kräftige Resonanz auf ihr kostenfreies Angebot. 185 Kinder bekamen am Mittwoch ihre Diplome überreicht, verbunden mit einem Präsent. Um diese zu erhalten, mussten die Kinder wenigstens drei der vier Vorlesungen besucht haben.