Kleine Narren haben Stadt fest in ihrer Hand

Foto: Reimer

Der närrische Nachwuchs sorgt wieder für buntes Treiben und strahlende Gesichter. Unzählige Zuschauer lassen sich den Kinderumzug nicht entgehen.









„Beim Kinderumzug hat es noch nie geregnet“, sagte eine Zuschauerin am Straßenrand. Das sollte auch dieses Mal so bleiben. Kaum stimmte die Stadtkapelle den Narrenmarsch an, verzog sich das Nieselwetter und später brachte die Sonne die roten Hansel-Schirme zum leuchten.

Angeführt von Zeremonienmeister, Stadtkapelle, Elferrat und der „großen Dame“ bahnte sich am Fasnetssonntag der Nachwuchs seinen Weg durch die Straßen der Oberstadt und sorgte für strahlende Gesichter bei den Zuschauern und beschenkten diese mit Süßigkeiten, Brezeln und Orangen.

Zum krönenden Abschluss versammelte sich der Narrensamen auf Schuhmarktplatz und zeigte, dass er an diesem Sonntag nicht nur mal wieder die Stadt, sondern auch das Wetter fest in seiner närrischen Hand hat.