Kinderumzug in Triberg: Auch das Wetter gibt sich heuer närrisch

1 Die „Kampfzwerge“, eine private Gruppe, sehen furchteinflößend aus. Foto: Hans-Jürgen Kommert

Von den wechselnden Wetterverhältnissen ließ sich die Jugend der Triberger Narren nicht einschüchtern und zog beim Katzenmusik-Umzug am Schmutzigen Donnerstag durch die Straßen der Wasserfallstadt.









Bereits am Vormittag wurde der „Narresome“ von den verschiedenen Narrengruppierungen aus den Schulen und Kindergärten befreit. Angeführt vom Narrenpolizisten Rainer Buderath und den Radautrommlern, setzte sich der Gaudiwurm, an dem auch in diesem Jahr wieder viele Gruppen teilnahmen, in Bewegung. Der Umzugsweg war dabei eher spärlich von Zuschauern gesäumt. Vor dem Pflegeheim hatten sich dessen Bewohner versammelt.