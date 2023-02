18 Eindrücke vom Sulgener Kinderball Foto: Herzog

Am Samstag hat alles gepasst. Die Sonne strahlte vom wolkenlosen Himmel auf die vielen kleinen Narren. Zahlreiche Besucher säumten die Strecke.









Hinterher platzte die Festhalle aus allen Nähten. Das Wagnis der Narrenzunft Sulgen, den längst nicht mehr so attraktiven Zunftball am Samstag vor dem Schmotzigen aufzugeben und diesen Tag vollumfänglich dem Narrennachwuchs zu widmen, hat sich bestens gelohnt.

Kindergärten dabei

Zum Kinderumzug hatten sich neben den Gastgebern mit Garde, Hansel, Kaffeedohlen und Feurenmoosgeistern auch die Berghexen Sulgen, Eckenmoorhexen, Bära-Datza sowie die Kindergärten Wittum mit Haus Marienberg, Oberreute, Kirchplatz und Eckenhof beteiligt. Außerdem mit von der Partie war die Jugendkapelle des Musikvereins Sulgen, die den Takt vorgab.

Sulgauer Straße hinab

So schlängelte sich vom Kirchplatz aus ein farbenfroher Lindwurm mit vielen kleinen Narren mit und ohne Maske sowie zahlreiche kostümierte Kinder die Sulgauer Straße hinab bis zur Festhalle.

Das „Hoorig, hoorig, hoorig isch dia Katz“ schallte ständig hin und her und die Hästräger verteilten fleißig Brezeln, Laugengebäck und Süßigkeiten.

Den Schluss des Umzugs zierte das gemischte Männerballett der Narrenzunft, die es sich auf dem frisch gefällten Narrenbaum sitzend gemütlich machten und ins Publikum winkte.

Der Kindergarten Kirchplatz beteiligt sich mit vielen kostümierten Kindern und Erzieherinnen am Kinderumzug. Foto: Herzog

Gewaltiger Zuspruch

Anschließend startete in der Festhalle der Kinderball. Beim Blick von der Bühne aus ins dichte Gedränge der Halle mit wuselnden Kindern zeigte sich Zunftpräsidentin Sonja Baier überwältigt. „Ich bin völlig geplättet. Mit so viel Zuspruch hatten wir nicht gerechnet. Die Kinder sind nicht alleine gekommen und haben Eltern, Großeltern und Geschwister mitgebracht. Ich freue mich auch, dass die Kindergärten unsere Idee mitgetragen und am Umzug teilgenommen haben. So können wir heute eine unglaublich tolle Premiere feiern“, schwärmte die Narrenchefin.

Programm begeistert

Danach ging es Schlag auf Schlag. Die Jugendkapelle marschierte den Sulgener Narrenmarsch spielend auf die Bühne, im Schlepptau kleine und große Hästräger. Dem Brezelsegen folgte der Auftritt der Garden mit flottem rhythmischem Gardetanz, bei dem der Zug keine Bremsen hatte.

Auch der Kindergarten Kirchplatz trug zum abwechslungsreichen Programm bei. Passend zur gewählten Kostümierung tanzten die Kinder zu „König der Löwen“. Einen Mini-Hexentanz führten die Berghexen auf und eine Turnabteilung der SG Schramberg lud zu Bodenturnen und Seilspringen ein. Mit einer Polonaise durch die Tischreihen klang der Kinderball fröhlich aus.