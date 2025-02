1 Die Weiherhexen begeistern beim Kinderumzug sowohl die kleinen als auch die großen Zuschauer. Foto: Louisa Speicher

Ende Februar und zum Fasnetendspurt feierten die Kinder zusammen mit den Narren. Auch die Sonne meldete sich rechtzeitig zum Umzug.









Was am Morgen noch nach trübem Regenwetter aussah, verwandelte sich rechtzeitig zum Beginn des Kinderumzugs in der Bergstadt in blauen Himmel mit Sonnenstrahlen – und rundete den Umzug ab. Clemens Haas von den Nesthexen forderte mit den Narrenrufen zum Mitmachen auf.