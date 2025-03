Kinderumzug in Oberndorf

18 Früh übt sich, wer ein guter Hansel sein will. Foto: Wagner

Für die kleinen Narren ist der Sonntag in Oberndorf immer etwas ganz Besonderes – wie unsere Bilder zeigen.









Nervös und schüchtern warteten die kleinen Narren auch an diesem Sonntag in der Mauserstraße auf ihren großen Auftritt. Die Nervosität fiel aber schlagartig ab, als die Stadtkapelle den Narrenmarsch anstimmte und sich zusammen mit dem Elferrat in Bewegung setzte, um den kunterbunten Zug mit Hunderten Buben und Mädchen beim Gang durch die Straßen der Oberstadt anzuführen.