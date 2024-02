Hier waren die jüngsten Zunft-Mitglieder ganz groß: Die Kinderumzüge in Villingen und Schwenningen zogen eine große Schar an Zuschauern heran.

Der Schmotzige Donnerstag stand am frühen Nachmittag ganz im Zeichen der kleinsten Hästräger.

Denn pünktlich um 14 Uhr starteten in beiden Stadtbezirken die Kinderumzüge und Zünfte, Vereine und Kindergärten der Doppelstadt präsentierten sich bei einem gut gelaunten und ausgelassenen Publikum.

Zum Start gibt es Musik

In Villingen führte die Jugendkapelle der Stadt- und Bürgerwehr den Zug an.

Die Blasmusik der Truppe stimmte die gesammelte Zuschauerschaft auf die nachfolgenden Hästräger, Schüler und Musiker ein. Darauf folgte die Jugend der Narrozunft in ihren mit Heu ausgestopften Hosen.

Kreative Schüler

Mit kreativen Verkleidungen und Mottos liefen auch die Villinger Schulen und der Waldkindergarten mit. Die Schüler der Carl-Orff-, Südstadt-, Golden-Bühl- und Karl-Brachat-Schule sowie die Kinder des Wald-Kindis bereiteten ihre Kostüme lange im Vorhinein vor, um sie auf dem Umzug stolz präsentieren zu können.

Glonki-Nachwuchs heizt ein

Was mancherorts ein ganzer Umzug ist, stellte die Glonki-Gilde alleine mit dem Nachwuchs auf die Beine. Die Mini-Blechtrommler, der Fanfarenzug, der Spielmannszug und die Jungtrommler sorgten für die nötige Stimmung, während die Mini- und Midi-Majoretten in Formation zum Rhythmus tanzten.

Besonders bunt wurde es, als die Rietvögel und Südstadt-Clowns hintereinander in den Umzug starteten. Während die ausgewachsenen Rietvögel ein braunes oder schwarzes Federkleid ziert, waren die Jungvögel und Küken in bunter Farbenpracht unterwegs. Und den Südstadtclowns machte in Sachen Farbenfrohheit sowieso niemand etwas vor.

Es wird tierisch

Auch die Meckergilde lief dieses Jahr wieder mit. Die jungen Ziegen tanzten zu Musik aus Lautsprechern durch die vier Hauptstraßen zum Riettor.

In Schwenningen sammelten sich zum Kinderumzug die Massen. Die Aufstellung der jüngsten Zunft-Mitglieder und weiteren Akteuren erfolgte auf dem Hockenplatz am Hanselbrunnen und die zahlreichen Zuschauer hatten Glück, wenn sie in der Innenstadt Schwenningens noch einen Parkplatz erhaschten – bereits eine halbe Stunde vor offiziellem Beginn des Umzuges war kaum noch ein Durchkommen, so sehr freute man sich auf den Umzug der Kleinsten.

Ein gelungener Start

Den Kinderumzug eröffnet haben die Ziegel-Buben mit prominenter Unterstützung von Oberbürgermeister Jürgen Roth. Nach einem kurzen Countdown, in den die Zuschauer bereitwillig einstimmten, knallten um Punkt 14 Uhr die Konfetti-Kanonen und der Umzug bewegte sich durch die Schwenninger Innenstadt.

Die Zuschauer des Umzuges gingen auf jeden Fall nicht leer aus, denn fleißig flog nicht nur das Konfetti – Bonbons, Popcorn und Schokoriegel wurden schnell von den Schaulustigen aufgesammelt, was weitere Kinderaugen zum Strahlen brachte.

Und auch das Wetter war den Umzügen wohl gesinnt, wo es am Vormittag des Schmotzigen Donnerstags noch aus den Wolken tropfte, zeigten sich zum Start der Kinderumzüge leichte Sonnenstrahlen – ein gelungener Start in die diesjährige Fasnet.