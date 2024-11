Dieser Tage gab es ganz großes Kino in der Turnhalle Beffendorf: Beim Kinderturncamp des Turnvereins Beffendorf waren knapp 60 Kinder am Start, die von 16 engagierten Übungsleitern betreut wurden.

Nach einer kurzen Begrüßung am frühen Nachmittag und einem gemeinsam Tanz-Jingle wurden die Kinder in zwei Gruppen aufgeteilt.

Klettern und Kreativität

Während die eine Hälfte nach Villingendorf in die Turn- und Bewegungslandschaft ging, um sich dort an Kletterwand, Trampolin und Sprunggrube sportlich auszutoben, blieb die andere Hälfte in der Halle und war dort kreativ tätig. Das Foyer der Halle wurde dazu kurzerhand in ein Kunstatelier umgewandelt, in dem die Kinder dort Stoff-Turnbeutel bemalen durften.

Nach diesen Aktivitäten war der Hunger natürlich groß, und alle freuten sich auf die Pizza, die es zum Abendessen gab. Gut gestärkt machten es sich dann alle auf ihren Isomatten und Schlafsäcken gemütlich, denn das nächste Highlight stand an: Die Hallentrennwand wurde nämlich zur XXL-Kinoleinwand; der gezeigte Animationsfilm „Sing 2“ sorgte für viele Lacher und hat mit toller Musik und viel Witz alle begeistert.

Raus zur Nachtwanderung

Doch mit dem Filmende war der Abend noch nicht vorbei: Eine Nachtwanderung mit Fackeln führte die Kinder und Betreuer nochmals an die frische Luft. Zurück in der Halle verkrochen sich dann schließlich alle in ihre Schlafsäcke. Es kehrte nach diesem ereignisreichen Tag schnell Ruhe in der Halle ein.

Trotz Müdigkeit strahlende Gesichter

Am Sonntagmorgen gab es noch ein gemeinsames leckeres Frühstück, das den gelungenen Abschluss des Turncamps bildete. So gab es dann nur strahlende – und vielleicht etwas müde – Gesichter, als die Kinder von ihren Eltern abgeholt wurden.