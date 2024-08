Das Blinklicht-Theater spielt am Sonntag, 1. September, ab 15 Uhr ein Figurentheater mit sympathischen originellen Stofftieren über das Kranksein und vor allem über das Gesundwerden für Kinder und Familien.

Es ist das zweite Kindertheater im Schlossareal Wildberg im Rahmen vom Kultur- und Sommerferienprogramm. Und ein bekanntes Gesicht kehrt zurück auf die Bühne: das Blinklicht-Theater.

Dieses Mal wird das Stück „Ich mach dich gesund, sagte der Bär“ mit viel Musik inszeniert. Es vermittelt Herzensnähe und zeigt auf, was es heißt, Freunde zu haben, die füreinander da sind. Es wurde nach dem preisgekrönten Kinderbuch von Janosch, dem Altmeister der Kinderliteratur entwickelt.

Lesen Sie auch

Zum Stück: Der kleine Tiger kommt aus dem Wald gehumpelt, er ist krank. Sein Freund der Bär verspricht ihm: „Ich mach dich gesund!“ Er verbindet ihn von Kopf bis Fuß, kocht ihm seine Leibspeise, sorgt für Besuch von Tante Gans und dem Hasen mit den schnellen Schuhen.

Stück soll spielerisch Angst vorm Arzt nehmen

Doch dem kleinen Tiger geht es nicht besser, und er muss ins Krankenhaus für Tiere, und all seine Freunde kommen zur Unterstützung mit. Am Ende weiß Doktor Walter Frosch Rat. „Stelle fest, dem kleinen Tiger ist ein Streifen verrutscht“, sagt dieser nach Abhören und Röntgen. „Alles halb so schlimm.“

Das Theaterstück handelt vom Kranksein und vor allem dem Gesundwerden. Es soll auf spielerische Weise die Angst vor Arzt und Krankenhaus nehmen. Dafür wird es mit originellen Stofftieren, viel Musik und Mitspiel inszeniert.

Aufgeführt wird das Kindertheater vom erfahrenen Stab des Blinklicht-Theaters. Die Darsteller waren schon öfter in Wildberg zu Gast und kommen demnach gerne wieder, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Schlossanlage biete ein unvergleichliches Ambiente für eine solche familiäre Aufführung.

Karten gibt es an der Tageskasse

Karten für das Stück gibt es nur an der Tageskasse. Einzelkarten kosten vier Euro, Familienkarten sind für zwölf Euro erhältlich. Bei aller Hoffnung auf sommerliche Temperaturen ist und bleibt das Wetter unberechenbar. Daher ist angemessene Kleidung empfohlen, sollte es etwas kühler oder feucht werden. Sitzgelegenheiten werden zur Verfügung gestellt, doch wer möchte, kann auch gerne eine Picknick-Decke mitbringen und es sich so noch gemütlicher machen. Sollte das Wetter zu unangenehm werden, wird die Aufführung ins Rathaus Wildberg wenige Meter entfernt verlegt.

Getränke (Wasser und ein Saftschorle) werden vor Ort verkauft.