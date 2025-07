Aufgeführt wurde das moderne Märchenstück „Rumpelstilzchen, die Prinzessin und der Schusterjunge“ aus der Feder von Jochen Matthies. Beide Vorstellungen in der Frohnstetter Hohenzollernhalle waren sehr gut besucht.

14 Akteure konnte man auf der Bühne erleben, wobei auch einige Neulinge dabei waren. Alle verkörperten ihre Rollen perfekt und überzeugten mit Textsicherheit sowie ausdrucksstarker Gestik und Mimik. Die einfühlsame Regiearbeit von Lara Tommerdich zahlte sich deutlich aus.

Lesen Sie auch

Königin will Tochter an reichen Prinzen verheiraten

Im Stück geht es um Königin Hildegund, deren Reich vor dem Bankrott steht. Auf Ratschlag ihres Dieners will sie deshalb Königstochter Magda mit einem reichen Edelmann verheiraten. Die Königstochter denkt aber überhaupt nicht ans Heiraten. In ihrer Not ruft sie das Rumpelstilzchen zur Hilfe, das inzwischen den Namen „Karl-Heinz“ angenommen hat.

Rumpelstilzchen heißt inzwischen Karl-Heinz

Dieser ist zwar genervt von der Unbekümmertheit der Prinzessin, verhilft ihr am Ende aber doch zur Flucht in den Wunderwald. Hier treffen die beiden auf eine grimmige Waldfee, Wunderfichten, eine geheimnisvolle Nebelfrau sowie die mächtige aber lichtscheue Steinhexe.

Prinz Edelfried erweist sich in der Not als Hasenfuß

Die Situation für die Prinzessin und „Karl-Heinz“ erscheint bedrohlich, doch Rettung naht in Person des hasenfüßigen Prinz Edelfried von Silberkranz und seines tollpatschigen Begleiters, einem Schusterjungen. Im Wunderwald aber wird er gerade durch seine Tölpelhaftigkeit zum Held.

Königin muss zum Schluss selber heiraten

Ein Schlag mit dem Schusterhammer auf den Fuß der Waldfee, das Stolpern der Steinhexe und die Befreiung des verwunschenen Mannes der Nebelfrau bringen die Lösung aller Probleme. Dafür darf er mit der Prinzessin und dem Rumpelstilzchen eine Weltreise antreten, während die Königin den Prinzen selber heirateten muss.