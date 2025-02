Kindertanzfestival in Altheim: Der Tanz macht Märchenwelten wahr

Zu ihrem 13. großen Kindertanzfestival hatte die Narrenzunft Altheim für Samstagnachmittag eingeladen. Die närrisch dekorierte Halle, in der sogar ein echtes Krabba-Nest hing, war rappelvoll und neun Gruppen aus sieben Orten waren angereist, um den vielen begeisterten Zuschauern zu zeigen, was sie in den letzten Monaten an neuen Choreographien einstudiert haben.

Es war auch im Jubiläumsjahr der Altheimer Narrenzunft, die in diesem Jahr ihr 33-jähriges Bestehen feiert, wie in all den Jahren zuvor. Bunte, toll kostümierte Kinder-Showtanz-Gruppen, nervöse Trainerinnen und stolze Eltern, Omas, Opas und ganz viele Kinder in unterschiedlichsten Verkleidungen bevölkerten die Turn- und Festhalle und fieberten dem entgegen, was auf der Bühne angeboten wurde. Man sah Ballerinas, Cowboys, Piraten, Indianer, Drachen, kleine Löwen-Kinder, aber auch viele Erwachsene, die kostümiert beim Kindertanzfestival Support leisteten.

Immer mehr Zuspruch

Nach einem feuchten Warmup, zu dem sich die Trainerinnen und Betreuer der Gastzünfte zusammen mit dem Altheimer Zunftmeister Dreigestirn trafen, ging es auch gleich auf der Showbühne von „Krabbenhausen“, wie Altheim in den tollen Tagen genannt wird, los.

Gerade die Kindertanz-Festivals erfahren immer mehr Zuspruch. Für die Kinder und Jugendlichen ist es die erste Begegnung mit der Fasnet und dem Brauchtum.

Das Vater-Tochter Moderatoren-Duo Jochen und Jule Beck, alias „Kögel“, der Checker vom Necker, und die „Äh voll-krass Jule“ füllten die kleinen Aufbaupausen mit ihren Sprüchen und fanden immer alles echt spitze, was sie auch lautstark bekanntgaben.

Gastgeber legen los

Den Anfang der drei Show-Blocks machten traditionell die Kids der gastgebenden Narrenzunft Altheim, die „Im Direktflug zur Krabbaparty“ auf die Bühne marschierten. Schwarz, wie Krabba halt so sind, feierten sie gemeinsam mit dem ganzen Saal den Geburtstag der Altheimer Narrenzunft mit einer toll getanzten Party, bei der es sogar leuchtende Geschenke gab. Eine recht hohe Krabba-Pyramide am Schluss war die Krönung dieser Darbietung, die durchweg begeisterte.

Die Mädels der Girls United von der Narrenzunft Betra ließen es bei ihrer durchweg gelungenen Choreographie gechillt angehen. Im Bademantel saßen sie zu Beginn ihrer „Girls Night“ vor dem Fernseher, schauten sich Tanzfilme an und ließen sich davon zu dem gezeigten Showtanz inspirieren.

Disney-Gestalten

Nach dieser Showeinlage wurde es sehr bunt auf der Bühne. Die Kids der Mühlener Narrenzunft gaben allen Kindern im Saal mit ihrem Tanzspektakel den guten Rat „Never grow up“. Sie sollten also gemäß Peter Pan und all den anderen Disney-Figuren niemals erwachsen werden. Ein wirklich prima Tipp, der gerade an der Fasnet auch von vielen Erwachsenen befolgt wird.

Danach war Pause, und zu Hits wie „Der DJ aus den Bergen“ und den aktuellen Stimmungsliedern wurden nicht nur Getränke-, Pommes- und Kuchentheke gestürmt, sondern auf der Bühne getanzt, als gäbe es kein Morgen. Auch die etwas andere Schießbude der Altheimer Narrenzunft war ständig umlagert. Dort wird mit angefressenen Moggla (Tannen- und Kiefernzapfen) nach umklappbaren Metall-Krabben, die im Gebüsch sitzen, geworfen. „Jetzt haben wir dieses Spiel schon seit dem ersten Kindertanzfestival, und es ist immer noch so aktuell wie damals“, freute sich der Altheimer Ehren-Zunftmeister Rainer Singer über diese Attraktion.

Viel Lob für die Kleinen

Mit den kleinen Hexen vom Blocksberg, von der Minigarde der Narrenzunft Dettingen,und den Weltenbummlern aus Fischingen ging diese Party dann weiter. Die Formationen und Showtanzgruppen aus Betra, Fischingen, Vollmaringen, Dettingen, Mühlen, Kiebingen und natürlich Altheim boten altersgerechte Showtänze, und da war klar, dass die Moderatoren die Leistungen aller Kinder große Klasse fanden.

»Des war eifach Spitze. Des hend ihr ganz toll gmacht und man hat euch alle die Freude am Tanze angesehen« so ihr Fazit. Am Schluss wurde auch noch die Bonbon-Kanone gezündet und der Gutsle-Regen prasselte auf alle Besucher nieder. Die „Krabba“ ließen‘s krachen und alle Besucher – ob jung oder alt – hatten ihren Spaß in der Halle, so das Fazit dieses 13. Kindertanzfestivals der Narrenzunft Altheim.