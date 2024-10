Jetzt hat die neue Waldmössinger Kindertagesstätte „W-Ki“ sogar einen eigenen Fuhrpark: Im Namen des Fördervereins W-Ki übergab Vorsitzende Karin Eichenlaub 14 rote Flitzer an die Leiterin der Einrichtung im Webertal, Jennifer Eisele.

Gespendet wurden die Zwei- und Dreiräder von Glatthaar Keller – das Unternehmen ist Mitglied im Förderverein W-Ki und Unterstützer beim Bau der Kindertagesstätte.

Die Jungs und Mädchen hatten gleich sichtlich Spaß mit den neuen Fahrzeugen, eine willkommene Ergänzung des vorhandenen Angebots an Spielzeug. Vom Bobbycar über Laufräder bis zum Streitwagen von Ben Hur können die Kleinen jetzt nach Lust und Laune ihr Lieblingsfahrzeug auswählen. Im Namen des achtköpfigen W-Ki-Teams und der Kinder bedankte sich Jennifer Eisele für die Spende: „Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Arbeit und freuen uns über jede Unterstützung. Spielzeug können wir immer gut gebrauchen“, sagte die Leiterin der Kindertagesstätte.

Seit September in Betrieb

Im September hat die neu gebaute Kindertagesstätte ihren Betrieb aufgenommen, aktuell werden dort 18 Buben und Mädchen betreut: 1,5 Gruppen im U3-Bereich und eine halbe Gruppe mit Ü3-Kindern. Im nächsten Jahr werden die Gruppen aufgestockt. Betreiber ist die LFA - vivo, ein Tochterunternehmen der Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten aus Rottweil.

Tag der offenen Tür 2025

Die Kindertagesstätte konnte durch die Zusammenarbeit von sechs Unternehmen aus Waldmössingen, die sich mit Belegplätzen an den Betriebskosten beteiligen, sowie der Stadt Schramberg, der Gemeinde Dunningen und dem Betreiber realisiert werden.

Am Samstag, 24. Mai 2025, so kündigt die Einrichtung an, findet ein „Tag der offenen Tür“ statt. In diesem Rahmen können alle Interessierten die neue Waldmössinger Kindertagesstätte W-Ki besichtigen und einen Eindruck von der Einrichtung gewinnen.

Übergabe der neuen Fahrzeuge (von links): Steffen Engeser (2. Vorsitzender Förderverein), Jana Schmeh (stellvertretende Leiterin W-Ki), Reiner Heinzelmann (kaufmännischer Geschäftsführer Glatthaar Keller), Jennifer Eisele (Leiterin W-Ki) und Karin Eichenlaub (Vorsitzende Förderverein). Foto: Melanie Kaupp

Der W-Ki orientiert sich nach eigenen Angaben an den Grundsätzen des infans- Konzeptes der Frühpädagogik sowie der Montessori-Pädagogik. Ziel der pädagogischen Arbeit sei die Erziehung der anvertrauten Kinder „zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten“, zu weltoffenen, toleranten, kreativen und starken Erwachsenen.