Nachfolger gesucht Schreibwarengeschäft Kluth mit Poststelle in Winterlingen schließt

26 Jahre lang hat Hans-Joachim Kluth das Schreibwarengeschäft mit integrierter Poststelle in Winterlingen geleitet – nun geht er in den Ruhestand, einen Nachfolger gibt es bislang nicht. Was bedeutet das für die Postkunden?