Kindertagesstätte Gänsbach in Albstadt: Das Land spendiert 300 000 Euro

Aus zwei Gruppen werden am Gänsbach in Truchtelfingen fünf – und das Land zahlt mit.

300 000 Euro aus dem Ausgleichstock erhält die Stadt Albstadt für die Einrichtung einer fünfgruppigen Kita „Am Gänsbach“.

In Zeiten wie diesen freut sich Oberbürgermeister Roland Tralmer besonders über die Finanzspritze, zumal die Stadt die Mittel nur unter bestimmten Zuweisungsvoraussetzungen erhalten hat, konkret: durch die Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 345 Prozent zum 1. Januar 2022. Dadurch ist es ihr nun zum dritten Mal in Folge gelungen, Fördermittel zu erhalten: 2022 waren es 200 000 Euro für den Neubau des Waldkindergartens „Kreuzbühl“, 2023 ein Betrag in Höhe von 140 000 Euro für den Neubau eines Feuerwehrhauses in Lautlingen und nun 300 000 Euro für die Kita „Am Gänsbach“. Diese hat derzeit 45 Plätze für Kinder von zwei bis sechs Jahren in zwei Gruppen.

Die Kinder des Kindergartens Rossental ziehen in zwei Gruppen aus ihrem sanierungsbedürftigen Gebäude aus und am Gänsbach ein, so dass dort mit der neuen Krippengruppe fünf Gruppen untergebracht sein werden. Das Gebäude gehört der Stadt Albstadt, Betreiber des Kindergartens ist die evangelische Kirchengemeinde Truchtelfingen.

„Immens wichtig“

„Gerade in der derzeitigen, finanziell herausfordernden Situation ist eine solche Förderung immens wichtig für unsere Stadt“, betont Bürgermeister Steve Mall. „Mit dem Ausgleichstock leistet das Land Baden Württemberg einen wichtigen Beitrag bei der Realisierung unverzichtbarer kommunaler Infrastrukturmaßnahmen.“