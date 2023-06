Unter den Kindertagespflegepersonen in Villingen-Schwenningen regt sich aufgrund der schwierigen Rahmenbedingungen der Widerstand. Nun könnte es zu einer Demonstration kommen.

Der Druck im Bereich der Kinderbetreuung wächst angesichts fehlender Kapazitäten immer weiter. Bei den Kindertagespflegepersonen in Villingen-Schwenningen scheint das Fass nun überzulaufen – denn im Hintergrund wird derzeit ein Protest vorbereitet, der voraussichtlich kommende Woche auf die Situation aufmerksam machen soll.

In einem Rundschreiben, welches unserer Redaktion vorliegt, werden die Rahmenbedingungen in Villingen-Schwenningen kritisiert. Hauptkritik: Obwohl der Landesverband für Kindertagespflege zum Jahresbeginn neue Empfehlungen veröffentlicht hat, der die Erhöhung der Zahlung der Pflegegeldleistung beinhaltet, habe sich bei der Stadt bislang nichts getan.

„Auch wir haben mit den enormen Preiserhöhungen zu kämpfen“, heißt es in dem nicht unterzeichneten Schreiben, der sich in der Elternschaft der Kindertagespflegepersonen richtet. In jeder Branche werde um Lohnerhöhungen gekämpft, gestreikt und verhandelt oder es würden freiwillige Prämien und Inflationsausgleiche gezahlt, „in Villingen-Schwenningen ist nichts passiert“, kritisieren die Verantwortlichen.

Kommt es nächste Woche zum Protest?

Die geringe Bezahlung schrecke viele Tagesmütter ab, zumal vor der Betreuung zunächst 300 Stunden zusätzliche Qualifizierung notwendig sind. Auch gesetzliche Regelungen werden als hohe Hürden wahrgenommen, die das Leben der Einrichtungen schwer machen würden, wie Tagesmütter im Gespräch mit unserer Redaktion erklären.

Bevor nun das Jugendamt von der Verantwortlichkeit der Stadt zum Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises wechselt, wolle man „die letzte Möglichkeit“ nutzen, „um ein Zeichen zu setzen“. Deshalb plane man einen Protest, der voraussichtlich kommende Woche in der Doppelstadt stattfinden soll. Daran sollen neben den Eltern wohl auch die Kinder teilnehmen können. Details liegen dazu jedoch noch nicht.