Kindertagespflege im Zollernalbkreis: Ganz vorn beim Gewaltschutz dabei

Mit der Fortbildungsreihe zur Erarbeitung eines Gewaltschutzkonzeptes ist der Jugendförderverein Zollernalbkreis einer der ersten in Baden-Württemberg, wie der Verein mitteilt.

Die Kindertagespflege im Zollernalbkreis ist vorn dabei in Sachen Gewaltschutz. Der Jugendförderverein hat eine erste Fortbildungsreihe durchgeführt.









Das Wohl der Kinder, ihre gesunde Entwicklung und Förderung steht in der deutschen Gesellschaft an erster Stelle und ist in Gesetzen fest verankert. „In der Kindertagespflege wird daher ein großes Augenmerk auf das Kindeswohl und den Kinderschutz in der alltäglichen Arbeit gelegt. Die Sensibilisierung für den Kinderschutz sowie die Kenntnis von Gefahren und Interventionsmöglichkeiten sind bereits fester Bestandteil in der Grundqualifizierung wie auch in den jährlichen Fortbildungsangeboten für Tagesmütter und Tagesväter“, teilt der Jugendförderverein Zollernalbkreis mit. „Als Ergänzung empfehlen Landesjugendamt und Landesverband Kindertagespflege darüber hinaus ein eigenes Gewaltschutzkonzept für jede Kindertagespflegestelle“, heißt es weiter.