Kindertagesbetreuung in VS: Hunderte Betreuungsplätze fehlen weiterhin

Kindertagesbetreuung in VS

1 Glücklich können sich in VS alle schätzen, die einen Betreuungsplatz für ihr Kind bekommen haben. Der Mangel ist eklatant – auch wenn die Stadt sich müht, Abhilfe zu schaffen. Foto: © lordn – stock.adobe.com

Wie soll die Stadt es schaffen, ausreichend Plätze zur Kinderbetreuung anzubieten? 647 kleine VS-Bürger und deren Eltern gingen zuletzt leer aus. Wie die Prognosen für die nächsten Jahre aussehen, wurde jetzt aus dem zuständigen Fachamt berichtet.









Obwohl die Stadt das Jugendamt an den Landkreis abgetreten hat, macht sie weiterhin ihre Bedarfsplanung für die Kindertagesbetreuung selbst und gibt die entsprechenden Zahlen dann an das Landratsamt weiter. Und die sehen für VS alles andere als perfekt aus.