1 Hüpfburgen dürfen beim Kindertag im Kurpark nicht fehlen. Foto: Stadt Bad Wildbad Seit Jahren rundet der Kindertag die Enzbeleuchtung ab. Auch in diesem Jahr bleibt trotz neuer Organisation vieles beim Alten.







Es ist eine seit Jahren bestens bewährte Kombination: Direkt am Sonntag nach der beliebten Enzbeleuchtung findet im Bad Wildbader Kurpark der Kindertag statt. Das ist auch in diesem Jahr so – und zwar am Sonntag, 6. Juli.