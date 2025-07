Vor allem das Kindersportfest im Kleb war auch in seiner vierten Auflage wieder ein echter Publikumsmagnet. Obwohl der Sommer gewissermaßen eine kleine Verschnaufpause einlegte und es zwischendurch kurz tröpfelte, frequentierten mehr als 300 Kinder und Jugendliche am Sonntagnachmittag die verschiedenen Stationen im Nagolder Stadtpark.

Die wurden von den teilnehmenden Abteilungen des mehr als 1700 Mitglieder zählenden Sportvereins mit großem ehrenamtlichen Engagement betreut – damit vor allem die Kinder richtig Spaß hatten. Und vor allem die Helfer waren froh, dass es dieses Mal nicht ganz so hochsommerlich heiß war wie in den Vorjahren. „Das Wetter ist perfekt zum Sport machen“, stellte beispielsweise VfL-Geschäftsführerin Ulrike Fürgut fest.

Vor drei Jahren hatte der größte Nagolder Verein zu seinem 175-jährigen Bestehen erstmals ein Kindersportfest im Kleb auf die Beine gestellt und damit den Startschuss für weitere Kindersportfeste gegeben. Nachdem die Wiederholungen ebenfalls für ein durchweg positive Echo gesorgt hatten, war klar, dass jetzt der vierte Streich folgen musste. Und auch künftig will man den jährlichen Turnus beibehalten, war am Rande des Geschehens zu hören.

„Heute sind die Wolken mein Freunde“

Jetzt zeigte sich Organisator Gerd Hufschmidt vor allem froh darüber, „dass wir keine 35 Grad haben“. So habe man sich zwar früher über den Sommer gefreut, aber „heute sind die Wolken mein Freund“, bekannte er. Positiv war in seinen Augen ebenso der Umstand, dass sich neun Abteilungen an der großen gemeinschaftlichen Veranstaltung beteiligten, und dass bei dieser Gelegenheit auch viele ehrenamtlich engagierte Jugendliche an den Stationen präsent waren und „sogar selbst Verantwortung übernahmen“. Begeistert war Hufschmidt außerdem von der schönen und friedlichen Atmosphäre im grünen Kleb, er sprach von einem echten „Familien-Happening.

Neun Abteilungen des VfL Nagold boten abwechslungsreiche und spannende Spielstationen. Beteiligt waren die Kindersportschule Kiss, die Abteilungen Turnen, Basketball, Tischtennis, Leichtathletik, Badminton, Karate, Handball, Wintersport und erstmals auch die VfL-Judokas.

Technik im Einsatz

Die einzelnen Sparten boten an ihren Stationen jeweils Einblicke in ihren Sport, immer kindgerecht und so, dass möglichst jedes Kind auch schnelle Erfolgserlebnisse hatte. Klar gab es erneut die eine oder andere technische Finesse: Der Tischtennisroboter und die beiden Badminton-Aufschlagmaschinen liefen quasi ununterbrochen und kamen richtig gut bei den Kids an.

Jedes Kind erhielt bei seiner „Anmeldung erst einmal eine Stempelkarte und ein blaues VfL-T-Shirt, und wenn alle Stationen durchlaufen und mit einem Stempel versehen waren, winkte zu Belohnung ein Eis.

Rundum zufrieden zeigte sich der VfL-Vorsitzende Holger Ehnes, als er feststellte: „Es lässt sich kaum jemand vom durchwachsenen Wetter abschrecken“. In seinen Augen ist das Kindersportfest nicht nur eine „gute Werbung für die sportlichen Angebote des VfL Nagold“, sondern auch „unser größtes Event mitten in der Stadt“. Gefallen hatte dem VfL-Vorsitzenden aber vor allem, „dass die Stimmung bei den Helfern gut ist und dass die Kinder einen Heidenspaß haben“.