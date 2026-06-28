Kindersportfest in Nagold: „Wir hoffen, dass alle wieder viel Spaß haben“

Das beliebte Kindersportfest des VfL Nagold findet in diesem Jahr am 5. Juli im Reinhold-Fleckenstein-Stadion statt. Eis und VfL-Shirts gibt es für die Kinder aber auch dort.
Bis vor einigen Tagen war der VfL-Vorstand noch davon ausgegangen, dass auch die fünfte Auflage des Kindersportfestes im Nagolder Stadtpark Kleb über die Bühne gehen kann. Dort sind die Bauarbeiten zwar weit fortgeschritten, aber letztlich entschied man sich doch lieber dafür, in das Stadion an der Calwer Straße auszuweichen.