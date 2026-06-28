Kindersportfest in Nagold: „Wir hoffen, dass alle wieder viel Spaß haben“

Das beliebte Kindersportfest des VfL Nagold findet in diesem Jahr am 5. Juli im Reinhold-Fleckenstein-Stadion statt. Eis und VfL-Shirts gibt es für die Kinder aber auch dort.

Bis vor einigen Tagen war der VfL-Vorstand noch davon ausgegangen, dass auch die fünfte Auflage des Kindersportfestes im Nagolder Stadtpark Kleb über die Bühne gehen kann. Dort sind die Bauarbeiten zwar weit fortgeschritten, aber letztlich entschied man sich doch lieber dafür, in das Stadion an der Calwer Straße auszuweichen.

Infrastruktur passt „Wir verstehen, dass sich die Stadt schöner macht“, erklärt der VfL-Vorsitzende Holger Ehnes. Doch hatten die Organisatoren jetzt aber nicht das Gefühl, „dass wir mit dem deutlich eingeschränkten Platz im Kleb klarkommen“. Im Stadion „haben wir Platz und die Infrastruktur passt auch“, macht der Vorsitzende deutlich. Klar sei die neue Location etwas weniger leicht zu erreichen, aber es stünden rund um das Stadion ausreichend Parkplätze zur Verfügung – und der VfL-Chef betont: „Wir hoffen, dass alle wieder viel Spaß haben“.

Premiere im Jahr 2022

Beim 175-jährigen Bestehen des größten Nagolder Vereins feierte das Kindersportfest 2022 seine gelungene Premiere – und jetzt, am Sonntag, 5. Juli, steigt von 14 bis 18 Uhr bereits die fünfte Auflage des beliebten Events. In den vergangenen Jahren beteiligten sich mehr als 500 Kinder und Jugendliche an den verschiedenen Stationen, die von den Abteilungen des Sportvereins mit großem ehrenamtlichen Engagement betreut werden.

Kein Wunder, dass Holger Ehnes von „einem super Aushängeschild für den VfL Nagold“ spricht – zumal das Kindersportfest für die Kinder eine vielversprechende Möglichkeit ist, um die sportlichen Angebote des größten Nagolder Sportvereins kennenzulernen.

Federballmaschine im Einsatz

Mit von der Partie sind jetzt wieder die Kindersportschule Kiss sowie die Abteilungen Turnen, Handball, Fußball, Leichtathletik, Karate, Basketball, Tischtennis, Badminton und Wintersport sowie die Judoabteilung. Dabei kommt erneut imposantes technisches Gerät zum Einsatz. Unter anderem ein Tischtennisroboter, eine Federballmaschine, und beim Fußball und Handball kann die Geschwindigkeit des gespielten Balls gemessen werden. Daneben sind Demos des neuen Kursangebotes geplant – und es wird für die Erwachsenen ein kleines Mitmachprogramm geben, um die neuen VfL-Kurse kennenzulernen.

Eis zur Belohnung

Und zur Belohnung nach all der Action wartet auf die Teilnehmer ein kühles Eis. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder für alle Kinder kostenlose VfL-Shirts. Es wird selbstverständlich kein Eintritt verlangt – auch wenn man sich beim VfL Nagold über eine kleine Spende freut. Außerdem gibt es wie immer Speisen und Getränke – für Groß und Klein.

Für alle Fälle hat der VfL Nagold wieder einen Plan B: Sollte es am Sonntag wider Erwarten regnen, wird es für das Kindersportfest ein Alternativprogramm in der Stadthalle geben.