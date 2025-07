Beim 175-jährigen Bestehen des größten Nagolder Vereins feierte das Kindersportfest 2022 seine gelungene Premiere. Am Sonntag, 6. Juli, steigt von 14 bis 18 Uhr bereits die vierte Auflage der beliebten Veranstaltung.

Im vergangenen Jahr frequentierten mehr als 500 Kinder und Jugendliche die verschiedenen Stationen im Nagolder Stadtpark Kleb, die von den Abteilungen des Sportvereins mit großem ehrenamtlichem Engagement betreut wurden. Kein Wunder, dass der VfL-Vorsitzende Holger Ehnes von „einem super Aushängeschild für den VfL Nagold“ sprach, zumal das Kindersportfest für die Kinder eine gute Möglichkeit ist, um die sportlichen Angebote des größten Nagolder Sportvereins kennenzulernen.

Lesen Sie auch

Judoabteilung erstmals dabei

Mit von der Partie sind auch jetzt wieder die Kindersportschule Kiss sowie die Abteilungen Turnen, Handball, Fußball, Leichtathletik, Karate, Basketball, Tischtennis, Badminton und Wintersport sowie erstmals die Judoabteilung.

Dabei kommt erneut auch imposantes technisches Gerät zum Einsatz. Zum Beispiel ein Tischtennisroboter, eine Federballmaschine, und beim Fußball und Handball kann die Geschwindigkeit des gespielten Balls gemessen werden. Als Belohnung nach all der Action wartet auf die Teilnehmer ein kühles Eis. Natürlich gibt es auch in diesem Jahr wieder für alle Kinder kostenlose VfL-Shirts. Der Eintritt ist frei. Außerdem gibt es Speisen und Getränke für Groß und Klein.

Holger Ehnes freut sich bereits auf die vierte Auflage der beliebten Veranstaltung im Kleb. „Das Kindersportfest hat sich im Veranstaltungskalender als feste Größe etabliert“, weiß der VfL-Vorsitzende, dass sich der ganze Verein schon auf den kommenden Sonntag freut. Denn für die VfL-Verantwortlichen und in den Abteilungen ist das Kindersportfest eben auch eine echte „Herzensangelegenheit“, erklärt Holger Ehnes und fügt hinzu: „Es ist eine tolle Sache, wenn der ganze Kleb in blauen Shirts brummt“.

Und selbstverständlich gibt auch wieder einen Plan B: Sollte es am Sonntag wider Erwarten regnen, wird es für das Kindersportfest ein Alternativprogramm in der Stadthalle geben.

Schwimmer ermitteln Stadtmeister

Abgerundet wird das Kindersportfest mit weiteren VfL-Aktionen ganz in der Nähe. Bereits am Vortag suchen die Schwimmer ab 14 Uhr die Stadtmeister Nagolds. Und der Förderverein der Fußballjugend stellt am 5. und 6. Juli wieder sein beliebtes Beach-Soccer-Turnier auf die Beine. Die Sand-Arena steht wie die letzten Male in direkter Nachbarschaft zum Kleb auf dem Longwyplatz. Dabei treten Grundschulteams gegeneinander an. Auch dort gibt es eine Bewirtung.