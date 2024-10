Kindersport statt Pommes: Der VfL Nagold gibt seine Gaststätte im Sportheim auf

1 In einem Eltern-Kind-Kurs der Kiss wird der neue Raum schon kräftig beklettert. Foto: Benjamin Lever

Der VfL Nagold verzichtet künftig auf einen Gaststättenbetrieb im Sportheim. Stattdessen finden in den Räumen sportliche Aktivitäten statt. Am meisten profitiert davon die vereinseigene Kindersportschule Kiss. Sie kann nun endlich ihre Wartelisten abbauen.









Nein, es war keine einfache Entscheidung. Aber letztlich für den Verein eine logische. „Die Tradition eines Sportheimbetriebs gibt ein 177 Jahre alter Verein natürlich nicht einfach so auf. Vor allem ältere VfL-Mitglieder schwelgen noch immer gerne in Erinnerungen an so manchen geselligen Abend, den sie im Sportheim des VfL Nagold verbracht haben“, teilt der VfL in einer Pressemitteilung mit.