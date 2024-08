Kinderspielstadt in Oberndorf: Wenn der Oki nichts mehr wert ist

1 Da geh’n sie flöten, die schönen Moneten: Punkt 12 Uhr am Samstag läutet die Entwertung der „Okis“ das Ende der Spielstadt ein – jetzt wird nur noch gefeiert. Foto: Schnekenburger

Nicht nur für die Kinder geht eine anstrengende und erlebnisreiche Okidorf-Woche mit dem Stadtfest zu Ende.









Sicher, in den fünf Tagen „Okidorf“ ist der Elan ein bisschen träger geworden. Es gibt ja auch viel zu tun bei der Arbeit an einer der 26 Arbeitsstätten, und überhaupt: So ein Stadtleben fordert ganz schön. Denn eins ist klar: Die Kinderspielstadt, die im Zweijahresrhythmus auf dem Gelände des Schulverbunds quasi aus dem Nichts entsteht, macht zwar Spaß, ist aber kein Freizeitpark in pseudo-urbanem Gewand.