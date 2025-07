Kinderschwimmen in Seedorf: Vom Polizeiauto ins Schwimmbad – jetzt hört Rolf Bühler auf

Kinderschwimmen in Seedorf

1 Janina Dold vom fit.S verabschiedet sich von Rolf Bühler. Foto: Ulrich Fast fünf Jahrzehnte hat Rolf Bühler Kinder sicher durchs Wasser begleitet. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt er wie aus der Angst vor dem Wasser eine Leidenschaft wurde.







Link kopiert



Wasser war nicht seine Welt. Jedenfalls nicht am Anfang. Als Rolf Bühler im Alter von acht Jahren von seinen Eltern zu einem Schwimmkurs geschickt wurde, wollte er nur eines: so schnell wie möglich wieder raus. Er hatte Angst und schrie während des gesamten Kurses. Niemand ahnte damals, dass genau dort der Grundstein für sein späteres Leben am Beckenrand gelegt wurde.