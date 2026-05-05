Kinderschutzbund Schopfheim: Kurs hat freie Plätze

Unterstützung am Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“ gesucht. In einem Vorbereitungskurs gibt es noch freie Plätze.
Das Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“ vom Kinderschutzbund Schopfheim ist auf der Suche nach interessierten Menschen, die ehrenamtlich als Beraterin und Berater arbeiten möchten. Mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen zur Seite zu stehen, bietet die Helpline eine vertrauliche Anlaufstelle für Ratsuchende. Ein Vorbereitungskurs startet Mitte Juni. Der Kurs ist kostenlos und es gibt noch freie Plätze.