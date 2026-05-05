Kinderschutzbund Schopfheim: Kurs hat freie Plätze

Unterstützung am Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“ gesucht. In einem Vorbereitungskurs gibt es noch freie Plätze.

Das Kinder- und Jugendtelefon „Nummer gegen Kummer“ vom Kinderschutzbund Schopfheim ist auf der Suche nach interessierten Menschen, die ehrenamtlich als Beraterin und Berater arbeiten möchten. Mit dem Ziel, Kindern und Jugendlichen in schwierigen Lebenslagen zur Seite zu stehen, bietet die Helpline eine vertrauliche Anlaufstelle für Ratsuchende. Ein Vorbereitungskurs startet Mitte Juni. Der Kurs ist kostenlos und es gibt noch freie Plätze.

Die kostenlose und anonyme Nummer 116 111 ist eine wichtige Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die mit Problemen wie Mobbing, familiären Konflikten, Einsamkeit oder anderen belastenden Situationen konfrontiert sind. Die ehrenamtlichen Beraterinnen und Berater unterstützen ca. einmal pro Woche, indem sie den Ratsuchenden zuhören und ihnen helfen, Lösungswege zu finden. Die Nummer gegen Kummer ist von Montag bis Samstag von 14 bis 20 Uhr erreichbar.

Um diese Arbeit fortzusetzen und noch mehr Kindern und Jugendlichen helfen zu können, sucht der Kinderschutzbund dringend nach Engagierten, die ehrenamtlich Beratung anbieten möchten. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich, da eine umfassende Schulung und Begleitung durch erfahrene Fachkräfte gewährleistet werden.

Der Kurs und die Tätigkeit bieten Teilnehmern die Möglichkeit, ihre sozialen Kompetenzen zu stärken und wertvolle Erfahrungen im Umgang mit anderen Menschen zu sammeln. Kirsten Trefzger, Leitung des Angebots am Standort Schopfheim, ruft auf: „Gemeinsam können wir dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche einen Ansprechpartner finden und nicht alleine gelassen werden.“

Interessierte können sich unter info@kinderschutzbund-schopfheim.de melden, um weitere Infos zu erhalten und sich für die ehrenamtliche Tätigkeit zu bewerben. Der Kinderschutzbund freut sich über jede Unterstützung und wünscht sich, dass kein Anruf unbeantwortet bleibt.