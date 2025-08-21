Kinderschutzbund Nagold: An der Kletterwand geht’s hoch hinaus

Zwei Wochen Spiel, Spaß und spannender Erlebnisse: Das Sommerferienprogramm des Kinderschutzbundes Nagold war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg.
40 Kinder nahmen pro Woche an der liebevoll geplanten Betreuung teil, viele blieben beide Wochen. Betreut wurden sie von einem Team von Schulsozialarbeitern und Schülerhilfen um Nina Huber, die das Programm seit 2019 organisiert. Für Huber ist klar: „Es geht nicht nur um einzelne Programmpunkte. Wichtig ist, dass die Kinder eine schöne Zeit erleben und neue Freundschaften schließen.“