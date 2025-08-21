Kinderschutzbund Nagold: An der Kletterwand geht’s hoch hinaus

Zwei Wochen Spiel, Spaß und spannender Erlebnisse: Das Sommerferienprogramm des Kinderschutzbundes Nagold war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg.

40 Kinder nahmen pro Woche an der liebevoll geplanten Betreuung teil, viele blieben beide Wochen. Betreut wurden sie von einem Team von Schulsozialarbeitern und Schülerhilfen um Nina Huber, die das Programm seit 2019 organisiert. Für Huber ist klar: „Es geht nicht nur um einzelne Programmpunkte. Wichtig ist, dass die Kinder eine schöne Zeit erleben und neue Freundschaften schließen.“

Neben Yoga oder Handballtraining in der Häfele-Arena, kreativen Bastelangeboten, Umweltschutzprojekten gemeinsam mit dem BUND Nagold, Ausflügen in den Wildtierpark Pforzheim und zum Kamelhof Rotfelden sowie jede Menge Spiel und Bewegung in der freien Natur, bot das YOUZ mit Billard, Tischkicker und Tischtennis zusätzlich viele Möglichkeiten für freie Spielzeiten. Eine ausgewogene Mischung aus Action, Kreativität und Gemeinschaftsaktivitäten stellten sicher, dass für jeden etwas dabei war.

Besonders beliebt waren die Besuche der Feuerwehr Nagold, des Roten Würfels in Rottenburg, der Kletterhalle Rox in Herrenberg und der Liebenzeller Marzipan- und Schokoladenmanufaktur.

Abschluss im Monbachtal

In der modernen Kletterhalle durften die Kinder nicht nur beim Bouldern ihre Geschicklichkeit beweisen, sondern sich – gut gesichert – auch an die hohen Kletterwände wagen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit nach oben komme!“, sagte eines der Kinder begeistert und noch leicht außer Atem vom letzten Aufstieg. Während es dort hieß, Mut zu zeigen, standen beim Besuch in der Marzipan- und Schokoladenmanufaktur Kreativität und präzises Arbeiten im Vordergrund. Dort durften die Kinder eigene Schokoladentafeln und ihre eigene „Schokoladenpizza“ herstellen und individuell dekorieren.

Zum Abschluss ging es ins Monbachtal bei Bad Liebenzell. Dort durften die Kinder am Bach spielen, picknicken und die Natur genießen. Mit vielen schönen Erinnerungen und neuen Freunden wissen schon jetzt einige der Kinder, dass sie auch nächstes Jahr wieder dabei sein wollen.