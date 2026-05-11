Seit Jahrzehnten setzt sie sich für Kinder ein, die Gewalt erlebt haben. Nun ist Schwedens Königin Silvia in Berlin - in einer Ansprache auf Deutsch erzählt sie, was ihr wichtig ist.
Berlin - Schwedens Königin Silvia (82) setzt sich auf einer Fachtagung in Deutschland dafür ein, Kinder besser zu schützen und ihnen bestmöglich zu helfen, wenn sie Gewalt erleben. "Seit vielen Jahrzehnten begegne ich Kindern, deren Rechte verletzt wurden – oft im Verborgenen, oft zu lange", sagte sie in Berlin, wo sie eine Veranstaltung ihrer World Childhood Foundation besuchte.